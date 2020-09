Antonella Viola/ “Mascherina sia obbligatoria, no ai pranzi di domenica in famiglia”

Secondo l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, bisognerebbe seriamente valutare il ritorno alla mascherina obbligatoria per tutti, in tutte le regioni italiane. Lo ha spiegato senza troppi giri di parole stamane ai microfoni del programma di Rai Tre, Agorà, dicendo: “Se non si riesce a spiegare la differenza tra una situazione di assembramento e una passeggiata solitaria, allora è meglio dire ‘usiamo la mascherina tutti’ e siamo più tranquilli”. Antonella Viola ha spiegato di essere andata in centro a Padova lo scorso sabato sera, “e non si poteva camminare – ha aggiunto – per la quantità di gente che c’era, tutti senza mascherina. In questa situazione di ripresa di diverse attività, e con le temperature che si stanno abbassando il momento è rischioso e dobbiamo forse tutti quanti irrigidire un po’ qualche regola”. Ricordiamo che al momento non è obbligatorio indossare la mascherina a prescindere (ad esclusione solo della regione Campania), ma diventa obbligatoria nel momento in cui non è possibile mantenere la distanza dagli estranei.

ANTONELLA VIOLA: “NUOVE INFEZIONI CIRCOLANO SOPRATTUTTO IN FAMIGLIA”

“Se le persone – ha proseguito Antonella Viola – riuscissero a capire la differenza tra una situazione di assembramento e una situazione in cui vado a fare una passeggiata da solo, non sarebbe necessaria l’imposizione. Però abbiamo dimostrato, e si vede continuamente andando a fare un giro per strada, che non è così e che tra le persone, anche nelle situazioni di assembramento, specie la sera davanti ai locali dove ci sono i ragazzi, nessuno usa la mascherina”. Antonella Viola ha poi invitato la popolazione ad evitare i pranzi della domenica in famiglia: “Le nuove infezioni si stanno sviluppando prevalentemente in famiglia. In famiglia purtroppo, com’è anche normale e lo capisco, ci si lascia più andare per cui i pranzi di famiglia, le cene, le feste, i compleanni sono occasioni in cui si sviluppano contagi perché le persone non usano le mascherine”. E a proposito di mascherine, la regione Sicilia ha emanato un’ordinanza, che entrerà in vigore a partire da mercoledì prossimo, che prevede l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione quando incontriamo estranei, in poche parole, sarà sempre da usare in esterno. Da sottolineare anche un importante studio americano del sito web Worldometer e riportato dal Fatto Quotidiano, secondo cui senza mascherine, in Italia avremmo 700 morti al giorno.



