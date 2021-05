ANTONELLINA INTERLENGHI/ “Mamma a 15 anni. Mio marito voleva 12 figli, poi però…”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Antonellina Interlenghi, figlia di Antonella Lualdi e Franco Interlenghi, racconta brevemente la sua vita ricca di avvenimenti e di amore. Racconta infatti di essere diventata mamma a soli 15 anni per la prima volta e per la seconda volta solo un anno dopo. “Quello che poi è diventato mio marito iniziò a corteggiarmi a scuola. Mi disse poi che voleva 12 figli, c’è da dire che nella sua famiglia erano in 11. Ho capito che faceva sul serio quando, tre mesi dopo la nascita della mia prima figlia Virginia, ero già incinta per la seconda volta. Sarebbe nata poi Beatrice”, ha raccontato la Interlenghi su Rai 1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Antonella Interlenghi

Antonella Interlenghi, conosciuta anche come Antonellina, è la secondogenita degli attori Franco Interlenghi e Antonella Lualdi. Nata a Roma il 6 agosto 1961, come la sorella maggiore Stella ha seguito le orme dei genitori diventando attrice. Ha esordito al cinema nel 1977, a 16 anni, nel film “Yeti – Il gigante del 20º secolo”, per la regia di Gianfranco Parolini. Negli anni ’80 ha preso parte ai film “Vacanze di Natale” e “Vacanze in America” di Carlo Vanzina. Nel 1982 ha partecipato da protagonista a uno spot pubblicitario della Invernizzi, rendendo famoso il motivetto. “Invernizzi Mozzarì… solo ieri era latte, oggi è… la mozzarella… la mozzarella. Il formaggio più fresco che c’è…”. Dopo essersi ritratta dalle scene nel 1989, Antonellina è tornata alla recitazione in alcune serie televisive: “Nando dell’Andromeda”, “Valeria medico legale”, “Ho sposato un calciatore” e nella soap opera “Un posto al sole”, nei panni di Beatrice Denza.

La vita privata di Antonella Interlenghi

Antonella Interlenghi si è sposata a soli 15 anni con l’artista Giovanni Sanjust di Teulada e ancora giovanissima diventa mamma di Virginia (1977) e Beatrice (1978). Due anni dopo il matrimonio divorziarono. Sanjust di Teulada è morto nell’ottobre del 2014, a 61 anni, nell’azienda agricola di famiglia a Capalbio, schiacciato da un trattore mentre lavorava nei campi. La figlia Beatrice è una cantautrice, mentre Virginia è un’ex presentatrice Rai, finita al centro di uno scandalo nel 2008 per una presunta relazione con Silvio Berlusconi. Antonellina è diventata nonna a 37 anni: “Ne sono molto fiera” disse. Di lei come attrice, il regista Salvo Bitonti che l’ha diretta in teatro per due anni ha detto: “Donna eccezionale e attrice bravissima. È meticolosa, perfezionista, sa recitare in inglese e italiano. Certo, non è arrivata dove avrebbe potuto. E dove avrebbe meritato”, riporta il Corriere della sera.

