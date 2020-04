Antonello Piroso, morto il papà/ “Era un terrone vero: provo pena per Feltri!”

Pubblicità

Lutto per il giornalista Antonello Piroso: oggi, mercoledì 22 aprile 2020, è morto suo padre. A dare l’annuncio è stato l’ex direttore del Tg La 7 con un post pubblicato su Twitter, anche se non mancano le polemiche. Il cronista ha infatti messo nel mirino Vittorio Feltri, che nel corso di Fuori dal coro ha affermato che «i meridionali in molti casi sono inferiori».

Questo l’affondo di Piroso: «Oggi è morto mio padre. Uomo perbene e di specchiata onestà. Un calabrese. Un terrone. Uno dei tanti meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perchè al Nord tanto hanno dato. Provo pena per Feltri. È proprio vero: ci lasciano sempre i migliori. Arrivederci, papà». Le parole del giornalista, che vanta un passato anche a Mediaset, hanno fatto il giro del web nel giro di pochi minuti: grande cordoglio per la scomparsa dell’amato padre, ma anche per l’affondo contro il direttore di Libero. Qui di seguito il tweet:

Oggi è morto mio padre.

Uomo perbene e di specchiata onestà.

Un calabrese.

Un #terrone.

Uno dei tanti #meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perchè al Nord tanto hanno dato.

Provo pena per #Feltri.

È proprio vero: ci lasciano sempre i migliori.

Arrivederci, papà. — Antonello Piroso (@Apndp) April 22, 2020





