Quella di Teo Mammucari a Belve è stata forse l’ospitata più assurda della storia del programma. Diciannove minuti di un’intervista sul filo del rasoio, con Francesca Fagnani che ha gestito in maniera impeccabile l’umore nero del cabarettista. Si è partiti col piede sbagliato, forse. Teo Mammucari ha esordito con stupore al fatto che la conduttrice gli desse del lei quando sin dall’alba dei tempi il format vuole questo tipo di distanza con l’ospite. Dopo l’intervista, però, una nota showgirl ha voluto replicare ad una frecciata da parte del comico nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli stronca Teo Mammucari dopo Belve: "Versione peggiorata di Ballando"/ "Intervista fallita"

Si tratta di Flavia Vento, che è stata tirata in causa durante la puntata. “Mica sono come Flavia Vento” ha spiegato Teo Mammucari a Francesca Fagnani, lasciando intendere di non voler essere trattato allo stesso modo di lei. Una stoccata e offesa che l’attrice non si aspettava. Così, nelle ultime ore ha fatto sentire la sua voce, risentita per quanto successo nel programma. “Ma che vuol dire io non sono mica Flavia Vento, in che senso Teo mi dici che non sei me?“, esordisce la showgirl in una diretta di Instagram. Poi continua: “Se vai a Belve lo sai che ti danno del lei, non puoi essere così permaloso per un’intervista”.

Thais Wiggers punge Teo Mammucari dopo Belve?/ Frecciata social dell'ex compagna: "La maschera cade..."

Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve: “Vi faccio sentire i messaggi vocali della Fagnani”

Flavia Vento e Teo Mammucari si conoscono da tanto tempo. All’epoca, il comico conduceva “Libero“, una trasmissione nella quale lei faceva la ragazza immagine rinchiusa sotto ad un tavolo. Stupita di quanto ha sentito a Belve, si è fatta sentire il giorno dopo in una diretta sui social dove è apparsa delusa dalle parole di Mammucari. Per ora da parte del conduttore tutto tace. Nessuna risposta dopo quei lunghi minuti di tensione nello studio di Rai 2. Solo una cosa ha voluto fare dopo la trasmissione: far sentire i messaggi vocali di Francesca Fagnani.

Teo Mammucari rompe il silenzio dopo l'intervista interrotta a Belve/ "Volevo privacy per la mia famiglia"

Teo Mammucari, infatti, ha tenuto a far sentire ai telespettatori sui social i messaggi che la conduttrice di Belve gli aveva inviato prima che iniziasse l’intervista. Il comico l’ha criticata sia in puntata che fuori per avergli dato del tu appena prima, con un’aria simpatica e nessun tipo di “distanza”. Ma come faceva Teo Mammucari a non conoscere il format del programma se lui stesso ha scritto alla Fagnani per poter partecipare? A molti fan viene il dubbio che il cabarettista volesse solo fare lo show per far parlare di sè, e in effetti il dubbio viene a tutti…