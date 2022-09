Antonello Venditti/ “Francesco De Gregori? Se vogliamo possiamo mandarci a quel paese…”

Antonello Venditti e il feeling speciale con De Gregori: “Siamo due in uno”

L’estate magica di Antonello Venditti prosegue con la partecipazione a Tim Music Awards, dove ritrova il collega e fedele amico Francesco De Gregori. I due si sono ritagliati uno spazio di primissimo ordine in quest’estate musicale, con il tour negli stadi Bomba o non bomba che ha attirato l’attenzione di decine di migliaia di fan in tutta Italia. Il cantautore è al settimo cielo per il progetto portato a compimento con De Gregori, che evidentemente ritiene più di una semplice spalla artistica. Non potrebbe essere diversamente, d’altra parte.

“Siamo due in uno, non è il concerto di due ma un’unica grande canzone. Siamo due fratelli che si stimano, la nostra amicizia è una fratellanza senza fine. Il risultato è inaspettato per tutti. Noi per primi continuiamo a sorprenderci l’uno dell’altro mentre cantiamo. La tranquillità incosciente che ho sul palco con lui non l’ho mai avuta”, ha detto Antonello ai microfoni della stampa.

Antonello Venditti: più idee rispetto agli inizi

Antonello Venditti ha speso parole al miele per il compagno di palcoscenico e ha dato la sensazione di aver ritrovato stimoli profondi grazie a questa collaborazione. E’ questione di feeling, ma anche di talenti che si intrecciano in una sola cosa. “Siamo due persone che cantano per sé e per gli altri, sorprendendosi e coinvolgendo in questa sorpresa un pubblico di ogni età. Con lui ho un’affinità tale che, anche se non volessi, farebbe comunque parte della mia vita“, le parole del cantautore romano.

Tra i due c’è grande rispetto, ma anche altrettanta schiettezza e sincerità. “Se vogliamo possiamo mandarci a quel paese come amici e fratelli, non come nemici o rivali. Siamo un fiume in piena, oggi più che ieri. E poi siamo completamente liquidi. Io mi sento più creativo e con più idee e voglia di fare oggi di quando ero giovane” ha concluso Venditti.

