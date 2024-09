Dal breve e intensissimo amore tra Simona Izzo e Antonello Venditti è nato il figlio Francesco, oggi quarantasettenne. La celebre regista lo descrive come un “figlio molto complicato“, in una simpatica intervista rilasciata al magazine Oggi, dove ripercorre un po’ le tappe del suo passato e del rapporto con Venditti senior junior. “Mio figlio è complicato come tutti i Venditti”, ha detto e ribadito la Izzo, trovando l’appoggio di Francesco stesso.

Malattia Simona Izzo, rivelazione choc: "Ho depressione bipolare, mi ha salvata Ricky Tognazzi"/ "Mai curata"

“So di non essere facile, a volte nemmeno io prenderei un caffè con me stesso”, ha confidato il figlio del cantante e della regista. Il quarantasettenne ricorda molto nitidamente la sua infanzia, trascorsa in mezzo alle donne e a volte “da solo nei corridoi di casa”. La storia tra mamma Simona e papà Antonello è finita relativamente presto, quando lui non aveva nemmeno compiuto tre anni. “Ma il rapporto con mio padre è stato bello, come lo è oggi”, ha detto. Non sono mancati inevitabilmente i momenti difficili, ma la famiglia è rimasta unita nonostante la separazione.

Simona Izzo e la curiosa dieta con Ricky Tognazzi/ "Resistiamo alle tentazioni con il ses*o. E ogni sera..."

Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti: “Mai dubitato del mio amore per i miei genitori”

“Non ho mai messo in dubbio il mio amore per loro e tutto ciò l’ho vissuto anche coi miei figli grandi. Ci si allontana per poi ritrovarsi”, ha proseguito Francesco Venditti. Troppo diversi i suoi genitori per stare insieme, evidentemente le cose dovevano andare così e oggi il figlio di Antonello e Simona non si fa troppe domande. “Mamma sembra come una bottiglia di cola che apri dopo aver agitato la bottiglia, mentre papà è come un bicchiere di Cola col ghiaccio. Anche se sta fermo è frizzante”, le sue parole.

Antonello Venditti scambiato per Corrado Guzzanti/ La gaffe spagnola sulla polemica del cantante

Insomma, la separazione ha segnato l’infanzia di Francesco Venditti, ma il rapporto coi suoi genitori è sempre stato forte e si è consolidato nel corso degli anni. “Quando ho avuto mia figlia Alice è stata uno choc ma lo abbiamo vissuto con leggerezza per i nostri genitori ci hanno aiutato”, ha raccontato.