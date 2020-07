Antonino Cannavacciuolo “Pesavo 155 chili, ne ho persi 30″/ “Stavo male e..”

Dopo il cambiamento sconvolgente di Adele, anche Antonino Cannavacciuolo ha pensato bene di mollare gli ormeggi e perdere qualche chilo. Nessuna dieta per lui, almeno secondo quanto rivela il settimanale Oggi, ma solo la voglia di “riguardarsi” un po’ per combattere i problemi dovuti al troppo peso. Lui stesso rivela di essere arrivato a 155 chili quando, ad un certo punto, ha detto basta. Al settimanale racconta: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male… Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta, sto solo un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente”. A quanto pare lo chef è riuscito a stare un po’ più attento rinunciando ad una dieta ferrea dedicandosi ad un po’ di sport.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO “HA PERSO 30 CHILI” SENZA DIETA

A pochi giorni dal ritorno sul set di Masterchef Italia, Antonino Cannavacciuolo ha rivelato di aver perso una trentina di chili dopo aver avuto un po’ di problemi e adesso di essere pronto a non vedere più salire l’ago della bilancia ma solo vederlo scendere con tutto il tempo che serve, senza fretta: “Non è che voglio perdere 15 kg domani: con calma, gradualmente, con abitudini di vita più sana. Se una sera esagero a una cena con amici, il giorno dopo insalata, corsa, flessioni…Chi mi sta vicino quasi non se ne accorge, ma se uno vede le foto di Masterchef e quelle di adesso lo nota, sì”. La moglie conferma che il marito ha la testa dura e che quando si mette in testa una cosa ci riesce ma, soprattutto, rivela che lo stress lavorativo ha inciso molto sul suo peso.



