Antonino Cannavacciulo, uno degli chef più conosciuti in assoluto in Italia, grazie alla sua simpatia nonché ai suoi numerosi programmi televisivi, ha fatto una chiacchierata con Cook del Corriere della sera durante un incontro che si è tenuto nel suo Villa Crespi, il ristorante tristellato dello stesso chef campano. Si è parlato ovviamente di cibo e a riguardo Antonino Cannavacciulo ha raccontato che per lui la merenda era “pane e salame”, essendo nato in una famiglia dove gli insaccati erano di casa, ma anche il pane con l’olio e lo zucchero preparato dalla sua nonna.

Lo chef tre stelle Michelin ha ricordato che “siamo ciò che mangiamo” ed è per questo che bisogna riscoprire i produttori locali, e soprattutto mangiare sano e in maniera equilibrata. A riguardo Antonino Cannavacciolo racconta che da qualche anno a questa parte ha deciso di cambiare alimentazione: “Sano e in orario”, ed inoltre, evita di mangiare troppo tardi la sera. Ma quindi Cannavacciuolo è a dieta? Lui replica dicendo che in questo periodo sta mangiando molti legumi, sta facendo scelte di cibo sano, anche attraverso i prodotti della terra.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO: “SE CUCINI BENE OGGI TI RITROVI DA MANGIARE ANCHE DOMANI”

Altra regola fondamentale, che è anche un consiglio contro lo spreco alimentare, è quella di cucinare qualcosa di buono oggi che possiamo ritrovare domani. Nel corso dell’incontro a Villa Crespi, Antonino Cannavacciuolo ha parlato anche dei suoi figli, consigliando ai presenti di farli perchè sono “un motore straordinario per andare avanti”, mentre sul rapporto con la moglie “siamo complici in un gioco di squadra”, aggiungendo che il difficile non è cucinare ma fare il papà.

Una vita ricca di impegni la sua, al punto che nei 25 anni in cui ha aperto Villa Crespi ha mangiato solo due volte seduto: in occasione del suo matrimonio e quando è venuto a trovarlo Diego Armando Maradona. Cannavacciuolo ha voluto infine ricordare il mondo contadino, che a suo modo di vedere sarà il protagonista del futuro insieme agli chef.

