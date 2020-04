Antonino Chef Academy, finale/ Anticipazioni: chi sarà il vincitore, Davide o Nicole?

Pubblicità

Antonino Chef Academy va in onda con la finale oggi, 15 aprile 2020, su Tv8 in prima tv in chiaro, dopo che era stato trasmesso per la prima volta su Sky con al timone Antonino Cannavacciuolo. Le anticipazioni ci portano a scoprire numerosi spoiler, proprio perché in molti hanno già avuto la possibilità di guardare le puntate su Sky Uno. Chi sarà il vincitore? I finalisti sono Davide Marzullo, Nicole Bartolini, Federico Liu e Francesco Petito. Sono tutti e quattro molto giovani visto che hanno rispettivamente 23, 22, 19 e 22 anni. Sicuramente c’è grande curiosità di vedere chi avrà la possibilità di fare un grande salto di qualità alla ricerca di una carriera nel mondo della cucina internazionale con la possibilità di vedere protagonista anche il padrone di casa Antonino Cannavacciuolo.

Antonino Chef Academy, finale: grande attesa per l’ultimo atto

L’ultimo atto di Antonino Chef Academy andrà in onda in prima serata su Tv8. Il talent cook show ci presenta una splendida finale a colpi di mestoli e padelle con alla guida Antonino Cannavacciuolo. In ogni puntata ci troviamo di fronte a un ciclo didattico, come in una vera scuola, divisa in tre fasi. Si parte dalla lezione dello chef Antonino Cannavacciuolo, la prova in esterna come Masterchef Italia e l’approfondimento con la presenza sempre di uno chef di assoluta caratura internazionale. Attenzione però alla finale dove ci troveremo di fronte a qualcosa di rivoluzionario con la battaglia tra Davide, Nicole, Federico e Francesco. Staremo a vedere chi sarà il vincitore finale con alcuni colpi di scena non di poco conto.



