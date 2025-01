Antonino, primo corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Antonino è il primo corteggiatore di Tina Cipollari che nella puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025 ha esordito come tronista. Dopo aver rivolto un appello al pubblico svelando le caratteristiche che cerca in un uomo, sulle note di “Soldi soldi soldi” si accomoda sul suo trono posizionato al centro dello studio per incontrare i suoi primi corteggiatori., Il primo a rompere il ghiaccio e a provare a conquistare le attenzioni di Tina è Antonino, un signore sessantenne che arriva in studio con un look molto elegante provando a fare breccia nel cuore di Tina, molto esigente con i suoi corteggiatori.

Antonino, così, si presenta svelando di avere 60 anni, di essere un proprietario immobiliare, di non essersi mai sposato e di non avere figli perché ha sempre dato molta importanza alla propria libertà. Libertà che Tina non ha alcuna intenzione di limitare.

Antonino e il botta e risposta con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Dopo aver visto Antonino, Tina Cipollari si è mostrata perplessa sull’età. “E’ tanto giovane“, commenta la tronista di Uomini e Donne che poi decide di ascoltare quello che ha da dire. “Ho privilegiato la mia libertà rispetto al matrimonio, non mi interessa”, dice il cavaliere. “Non mi interessa la fedeltà, sarai libero comunque”, ribatte Tina.

Antonino svela così di vivere in provincia di Messina di rendita, ha immobili da gestire e anche un B&B. Poi, annuncia di aver portato il reddito dei suoi valori non essendo il momento di svelare la quantità delle sue proprietà. Poi, in studio, arriva un regalo per Tina a cui Antonino ha fatto recapitare una torta che, però, non entusiasma la Cipollari che decide di non tenerlo mandandolo a casa.