Antonino Coppola 23enne scomparso a Londra/ L’amico “vomitava, uscito dalla metro e…”

La storia di Antonino Coppola, giovane 23enne originario di Positano, misteriosamente scomparso da Londra dal 16 settembre scorso, è stata nuovamente trattata nel corso della trasmissione Chi l’ha visto alla quale la famiglia si era già appellata nei giorni scorsi. Antonino si era sentito male per strada, in pieno giorno, per poi sparire nel nulla. il giovane dall’età di 18 anni aveva deciso di lasciare la sua amata Positano per viaggiare e fare esperienze all’estero. Da due anni si è stabilito a Londra dove lavora nella ristorazione. Il giorno della scomparsa era con il suo amico Ciro, suo concittadino. I due vivevano insieme e il giorno della scomparsa avrebbero dovuto cambiare abitazione.

Durante il percorso in metro però Antonino si sarebbe sentito male e per questo i due ragazzi scendono alla fermata di Bow Road Station in cerca di un bagno. L’amico Ciro al telefono con Chi l’ha visto spiega perché non lo avrebbe accompagnato in bagno: “Mi fa… non venire con me aspettami qua sennò devi portarti le valigie. Ho aspettato vicino ai binari poi dopo mezzora mi sono preoccupato e sono uscito fuori con tutti i bagagli”. L’unica certezza è che Antonino è uscito dalla stazione della metro in quanto viene ripreso dalle telecamere prima di svanire nel nulla.

Antonino Coppola, il giallo del 23enne scomparso

L’amico di Antonino Coppola, Ciro, dopo aver visionato le telecamere che hanno ripreso il 23enne scomparso da Londra ha spiegato a Chi l’ha visto: “nella prima telecamera dove siamo riusciti a vedere, Antonino si vede che vomita, alza la testa, cammina e si gira dietro, è come se girasse la faccia per paura che la gente lo avesse visto mentre vomitava. Ma allora perché non tornare nella stazione dopo aver vomitato?”.

Dalle telecamere si vede che ha il suo zaino sulle spalle con all’interno il cellulare, i documenti ed il portafoglio. Potrebbe averlo perso e non avere più i documenti con sé. O approfittando del suo malessere è stato derubato e gli aggressori gli hanno fatto del male? Tante le domande ancora senza una risposta. La notizia della sua scomparsa si è diffusa tra la comunità italiana in Inghilterra ma al momento non c’è stato alcun avvistamento.

