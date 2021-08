Londra, manifestanti no-vax assaltano sede Bbc/ Video: scontri con la polizia

Clima di alta tensione a Londra, nel mirino dei no vax è finita la Bbc. Come reso noto dai principali quotidiani britannici, oggi un gruppo di contestatori ha tentato di assaltare uno studio della celebre emittente nella zona ovest della città. Sul web sono stati pubblicati numerosi video dell’accaduto ed è possibile osservare decine di persone che tentano di entrare nel complesso di White City.

Oggi a Londra si è tenuto un corteo no vax, con centinaia di persone contrarie al passaporto vaccinale e alla somministrazione di farmaci ai bambini, e un nutrito gruppo di manifestanti si è diretto al centro televisivo della Bbc, presidiato dalle forze dell’ordine. «Vergogna, vergogna», il coro intonato dai no vax. La principale accusa rivolta all’emittente è di aver diffuso fake news, in particolare sulla vaccinazione dei minori.

VIDEO: NO VAX TENTANO ASSALTO A STUDI BBC DI LONDRA

Come evidenziato dai colleghi dell’Independent, i manifestanti no vax hanno tentato di entrare negli studi Bbc Londra di un ramo commerciale della società, che attualmente subaffitta due dei suoi studi al Television Centre a ITV per la produzione di programmi diurni, basti pensare a Good Morning Britain e Lorrain. Gli assalitori hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza e non sono mancati gli scontri con le forze dell’ordine: al momento non sono stati resi noti i dati di arresti e feriti, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Il portavoce della polizia metropolitana ha confermato che il gruppo di manifestanti è stato disperso. Dopo quanto accaduto in Francia e in Italia, anche Londra è diventata teatro di feroci proteste contro il vaccino…

