Antonino Spadaccino è fidanzato?/ “Mi piace un uomo, ma è impegnato…”

Antonino Spadaccino, ospite nello studio televisivo di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita sentimentale, che ha attraversato fasi a dir poco turbolente. Spadaccino ha asserito: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”.

ANTONINO SPADACCINO: “SONO INNAMORATO DI UN UOMO, MA LUI È IMPEGNATO”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Antonino Spadaccino ha spiegato che, per superare quel trauma, “ho quindi spostato il pensiero da cosa nascondeva quella persona a ‘che cosa gli ho dato io, però?’. Io ho avuto amore addirittura per due cuori, quindi sono sicuro di quello che posso fare. Ho trovato il lato positivo della medaglia e adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza”. Ora come ora “c’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”.

