Antonino Spadaccino, chi è e carriera: la vittoria ad Amici nel 2004

Antonino Spadaccino è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo. Voce della musica italiana attivo da anni nel panorama musicale nazionale, Antonino è nato a Foggia nel 1983 e ha ottenuto la sua prima importante ventata di popolarità nel 2004: in quell’anno, infatti ha preso parte alla quarta edizione di Amici vincendo in finale. Nel 2005, poi, ha pubblicato il suo primo singolo Ce la farò che ha anticipato il suo primo album, Antonino, uscito l’anno successivo.

Il cantante si è distinto anche come autore; nel 2013, per esempio, ha scritto per Emma Marrone il brano Chimera pubblicato nell’album della collega Schiena. In televisione, inoltre, Antonino Spadaccino ha preso parte tra il 2008 e il 2011 a diverse edizioni del Capodanno di Rai1 L’anno che verrà; più di recente, invece, è tornato sulla scena televisiva come concorrente di Tale e quale show nel 2022. Alla fine a trionfare in quell’edizione è stato proprio l’ex allievo di Amici, che ha poi preso parte al torneo dei campioni e allo speciale Natale e quale show nel 2023, vincendo anche in quel caso.

Antonino Spadaccino ha un compagno? La vita privata del cantante

Cosa sappiamo invece della vita privata di Antonino Spadaccino? Nel 2016 il cantante ha fatto coming out, rivelando in forma pubblica la propria omosessualità; al momento, tuttavia, non sono disponibili informazioni relative ad un presunto compagno nella sua vita, anche perché lui stesso è molto riservato e schivo ai riflettori della cronaca rosa.

Tra le più recenti informazioni inerenti alla sua sfera sentimentale, troviamo alcune dichiarazioni risalenti ad un’intervista a Verissimo del gennaio 2023: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”. A seguire, rivelò di essersi invaghito di una persona tuttavia impegnata: “C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”.

