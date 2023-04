Antonino Spadaccino è fidanzato?/ “Sono stato in analisi, ora più spazio nel cuore”

Antonino Spadaccino ha ritrovato l’amore? “C’è una persona che mi piace”

“Adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza. Ora c’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”, con queste parole Antonino Spadaccino aveva chiarito la sua situazione sentimentale, non troppo tempo fa, alimentando a suo malgrado rumors e indiscrezioni sulle sue questioni di cuore. Chi è, quindi, il suo fidanzato? Tutto tace di fronte a questo interrogativo, ma ciò che appare chiaro è che il vincitore di Tale e Quale Show ha finalmente riaperto il suo cuore, dopo aver sofferto parecchio.

Per quanto concerne il misterioso “fidanzato” i riflettori del gossip si sono posati su Gilles Rocca, ma quest’ultimo pare felicemente impegnato con l’attrice Miriam Galanti. In una intervista a Verissimo, Spadaccino aveva infatti sottolineato le difficoltà di poter vivere il suo nuovo amore, senza però menzionare nessun volto noto.

Antonino Spadaccino e le note dolenti del passato: “Amore? Sono stato in analisi”

Per Antonino l’amore resta una nota dolente, in passato ha dovuto fare i conti con critiche e insulti pesanti, per via della sua fisicità e la sua sessualità. Nel tempo le cose sono migliorate e da quando il suo cuore è tornato a battere, anche le emozioni sono tornate a riempire la sua vita. Non è chiaro chi sia effettivamente il misterioso uomo che lo ha conquista, ma l’aspetto più importante ora è aver messo in archivio le sofferenze che hanno segnato la sua vita sentimentale. “Perché sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”, le parole del cantante a proposito di relazioni finite male.

