Antonino Spinalbese a rischio squalifica?/ “Tradito” da Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese: a rischio squalifica?

Antonino Spinalbese rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 7? A inizio anno l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è assentato per qualche settimana dalla casa di Cinecittà per sottoporsi a un un intervento chirurgico, ma una volta rientrato nel reality show avrebbe svelato ad alcuni concorrenti cosa accade fuori. Il regolamento del GF Vip prevede che chi esce e poi rientra nella casa, oppure a chi arriva a gioco già iniziato, non può rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale.

Antonino avrebbe violato il regolamento rivelando ad Antonella Fiordelisi le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara. A tradirlo è stata proprio l’ex schermitrice: “Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”, ha detto al Fiordelisi parlando con Sarah Altobello.

Antonino Spinalbese: le accuse di Oriana Marzoli

Per la prossima puntata in nomination ci sono proprio Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti sull’hairstylist? Già nelle scorse settimane i concorrenti del reality show di Canale 5 avevano sollevato dubbi e perplessità sul periodo di assenza di Antonino dalla casa. Nelle scorse settimane Oriana Marzoli, con cui Spoinalbese ha avuto un brevissimo flirt, lo ha accusato di aver violato il regolamento del gioco, utilizzando un cellulare durante il suo ricovero in ospedale. Parlando con Giaele De Donà e Nicole Murgia, la venezuelana ha detto: “Lui non poteva vedere niente perché era fuori in ospedale. Non ha visto niente in nessuna clip, non c’era. Ricordo tutto. Ha ammesso di avere avuto il telefono. Lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono. Adesso lo dico, non me ne frega niente. Lo ha detto a tante persone in questa casa. Tutti sono amici suoi ma dopo parlano…”.

