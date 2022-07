Antonino Spinalbese a Tale e Quale Show 2022?/ La gaffe di Tv Sorrisi e Canzoni

Il cast di Tale e Quale Show 2022

Carlo Conti ha confermato su Instagram i nomi dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022, che prenderà il via il 30 settembre su Rai 1. Il cast femminile è composto dalla showgirl ed ex gieffina Valeria Marini, Alessandra Mussolini (concorrente e opinionista di Ballando con le stelle e anche concorrente de Il cantante mascherato), la conduttrice Rai Elena Ballerini, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò (conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco), l’imitatrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 Valentina Persia e l’ex professoressa de L’Eredità Samira Lui. Tra gli uomini ci sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, Gilles Rocca, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le stelle 2020, l’imitatore Claudio Lauretta (già apparso a Tale e Quale Show nei panni di Sgarbi e Platinette) e l’attore ex concorrente di Amici Andrea Dianetti.

Sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, però, è stata annunciata la presenza di Antonino Spinalbese. “Nato a La Spezia è un fotografo, ex parrucchiere, celebre soprattutto come ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della loro piccola Luna Marì”, si legge sul settimanale. Si tratta evidentemente di un lapsus poiché nel cast di Tale e Quale Show 2022 è stato annunciato Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. Il nome di Spinalbese è stato anche fatto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, e in partenza il 19 settembre 2022. Per quanto riguarda Tale e Quale Show è stata riconfermata la giuria degli scorsi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nello show anche il “ripetente” Francesco Paolantoni, concorrente dell’edizione 2022, che sarà affiancato da Gabriele Cirilli.

