Vincitore Tale e Quale Show 2024, classifica e campione della 14ma edizione

Chi vince Tale e Quale Show 2024? Oggi venerdì 8 novembre assisteremo all’ultima emozionante puntata del programma condotto da Carlo Conti che vede il premio di 30.000 euro devoluto in beneficienza all’Airc. Dalle ore 21.30 su Rai1 comincera la finale che vedrà eletto il campione di Tale e Quale Show 2024 della 14ma edizione. Amelia Villano è stata la vincitrice della scorsa puntata ma sarà solo stasera che uscirà il nome del migliore di questa stagione. Per ora in testa rimane Verdiana Zangaro, concorrente di 38 anni ed ex partecipante di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2013.

Feisal Bonciani ha una fidanzata?/ "In passato ho vissuto un inferno, non volevano adottarmi"

Chi è il campione di Tale e Quale Show 2024? Il nome più gettonato è senza dubbio quello di Verdiana Zangaro, ma tra i favoriti spicca anche Amalia Villano che la volta scorsa è arrivata prima con “Lost on you” di LP. Insieme a loro anche Feysal Bonciani e Kelly Joyce che questa sera nella finale di Tale e Quale Show 2024 porteranno in scena rispettivamente Ray Charles e Sade. Come se la caveranno? Riusciranno a convincere il pubblico e a passare in testa? Di certo i punti in classifica che li separano sono davvero pochi, quindi potrebbero succedere grandi cambiamenti.

Tale e Quale Show 2024, 8a puntata/ Diretta, classifica, vincitore: le sorprese della serata finale!

Campione di Tale e Quale Show 2024: chi vince tra gli 11 concorrenti?

Si conclude anche quest’anno un’altra edizione di Tale e Quale Show 2024 e prima della puntata il pubblico si chiede chi sarà il campione della 14ma edizione del talent che vede i big esibirsi in imitazioni dei grandi della musica mondiale. Il lavoro dietro ad ogni performance è tantissimo e guidato dagli splendidi coach Matteo Beccucci, Maria Grazia Fontana, Emanuela Aureli, Antonio Mezzancella e Dada Loi. Attesissimo oggi 8 novembre nella finale è anche Paolo Bonolis, che assisterà all’elezione del vincitore di Tale e Quale Show 2024.

Paolo Bonolis dice addio a Mediaset e torna in Rai?/ Trattative mai interrotte, c'è una svolta

Gli 11 concorrenti in gara stanno per esibirsi, è la loro ultima chance per dimostrare di essere stati i migliori nelle imitazioni e quindi aggiudicarsi il premio di campione di Tale e Quale Show 2024. Una vincita ambita anche per la solidarietà, dato che la somma verrà devoluta all’Airc nel mese della sensibilizzazione alla lotta al cancro. Roberto Ciufoli, Giulia Penna e Kelly Joyce, Feisal Bonciani, Massimo Bagnato, Justine Mattera, Amelia Villano, Thomas Bocchimpani, Simone Annicchiarico, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro ci attendono nella finale di Tale e Quale Show 2024 su Rai 1 a partire dalle 21.30, puntata in cui finalmente si scoprirà il nome del vincitore.