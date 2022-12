Antonino Spinalbese: “Abbandonare il GF Vip per Ginevra? No, rimango”/ Signorini lo incastra con uno scherzo

Antonino Spinalbese casca nello scherzo di Signorini: “Uscire per Ginevra Lamborghini? No”

Arriva il momento del ritorno di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022. Dopo la squalifica, la cantante ha fatto il suo ritorno in Casa, questa volta come ospite, ma Alfonso Signorini ha deciso di introdurla in modo particolare: con uno scherzo ad Antonino Spinalbese. I due si incontrano nuovamente in giardino ma Ginevra è chiamata da Signorini al silenzio. Il conduttore si rivolge infatti ad Antonino, ricordandogli l’importante dichiarazione fatta a Ginevra durante il loro ultimo incontro.

Antonino Spinalbese non lascia il GF Vip per Ginevra: Signorini lo incastra

“Se non entra lei esco io con lei”, sono state le parole di Antonino durante l’ultimo incontro con Ginevra. Signorini lo mette dunque di fronte ad una scelta: lasciare davvero il gioco per uscire fuori con Ginevra o rimanere dentro la Casa. Lui sembra pronto ad uscire e dichiara: “Mi sono sempre fidato delle mie sensazioni e se le mie sensazioni mi portano ad andare con lei io vado.” Poi però inizia a tentennare e si tira indietro, parlando di ‘trappola’. Signorini però lo incastra: “La verità è che non vuoi abbandonare il gioco!” Lui alla fine conferma e solo qualche minuto dopo lo scherzo viene svelato: è Ginevra ad entrare nella Casa come ospite per rimanere qualche giorno insieme a lui.

