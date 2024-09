Helena Prestes ha un fidanzato? Entrata single al Grande Fratello 2024 ma…

Helena Prestes ha un fidanzato? La bella modella di origine brasiliana ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024 da single, o almeno è questo quanto risulta dagli ultimi gossip e le sue dichiarazioni. Un fidanzato Helena Prestes potrebbe trovarlo proprio nella Casa di Cinecittà, dove sta imparando a conoscere Lorenzo Spolverato, con il quale sembra sia già nato un feeling speciale.

Helena Prestes scatenata al GF: "Vado d'accordo con i ragazzi, meno con le donne"/ Web approva: "Finirà male"

Intanto, nel passato di Helena amori importanti non sono mancati. L’ultimo è quello con Carlo Motta, ragazzo con cui stava al tempo della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In quell’occasione, Carlo fece anche una sorpresa a Helena arrivando in Honduras e facendole quasi una vera e propria proposta di matrimonio. Ad oggi, però, quella relazione è giunta al capolinea.

Helena Prestes, bernoccolo in fronte: "Ho sbattuto al bagno"/ "Nella Casa mi piace Luca Calvani"

Da Antonino Spinalbese a Carlo Motta: un ex fidanzato e un amore mai sbocciato per Helena Prestes

Eppure Helena Prestes, del fidanzato Carlo Motta, al tempo ha dichiarato: “Se amo Carlo? Oddio, lo stiamo costruendo l’amore. C’è la passione, poi l’amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, scappavo da lui. Ora voglio dargli amore. Lui mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui. Non gli ho detto ti amo, devo dimostrare tante cose in futuro.”

E invece questa storia è poi giunta al termine. Ma prima di Carlo Motta, Helena Prestes è finita al centro del gossip per un altro fidanzato o, comunque, flirt: quello con Antonino Spinalbese. Noto per essere l’ex di Belen Rodriguez, nonché padre di sua figlia Luna Marì, Antonino non si è mai sbilanciato su questa storia; in compenso è stata la modella a raccontare che la loro storia, in realtà, è finita ancor prima di iniziare. L’essere finiti nel mirino dei paparazzi avrebbe, infatti, minato la loro conoscenza, al punto tale da portarli a dire basta ancor prima di provare dei sentimenti importanti. D’altronde Antonino non ha mai fatto mistero di voler vivere le sue storie d’amore lontano dai riflettori.

Helena Prestes, chi è? Concorrente Grande Fratello 2024/ "Gruppo? Non partecipo ma seguo la mia strada"