Antonino Spinalbese al GF Vip 7?/ Belen Rodriguez non approva, ecco perché

Antonino Spinalbese: nel cast del Grande Fratello Vip 7?

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguz, parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini ha iniziato a rivelare alcuni dei protagonisti del GF Vip 7 e, dopo aver ufficializzato Sonia Bruganelli e Orietta Berti come nuove opinioniste, ha svelato le prime due concorrenti: Chadia Rodriguez e Pamela Prati, già concorrente nella prima edizione. Ma in queste ore arrivano nuove indiscrezioni sulla presenza di Spinalbese nel cast del reality show di Canale 5, al via il prossimo 19 settembre. Sembra che Spinalbese sia pronto ad accettare condizioni imposte da Belen Rodriguez pur di partecipare al programma di Alfonso Signorini. Sembra infatti che la showgirl argentina non sia particolarmente contenta di sapere il padre di sua figlia recluso a Cinecittà, 24 ore su 24 ripreso da telecamere.

Belen Rodriguez gelosa di Andrea Delogu?/ Stefano De Martino è avvisato!

Antonino Spinalbese: le richieste di Belen Rodriguez

Secondo quanto riportato da ComingSoon Belen Rodriguez vuole assicurarsi che non si parli mai pubblicamente né di Luna Marì né tantomeno del suo rapporto con Antonino Spinalbese. Secondo Alessandro Rosica e la sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl sarebbe persino pronta a diffidarlo: “L’argentina non avrebbe digerito tutto ciò avrebbe chiamato il suo ex e gliene avrebbe dette di tutti i colori, tra cui le inutili proposte di non farlo partecipare al GF, soprattutto una frase che spicca come un avvertimento: se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio“. Stando alle ultime news pubblicate da DiPiù Tv, Antonino sarebbe intenzionato ad accettare l’offerta di Alfonso Signorini, nonostante le richieste dell’ex compagna, ben consapevole delle possibilità che possono arrivare dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino tra Tim Summer Hits e Sing Sing Sing/ "Pretesto per fare musica"Belen Rodriguez e la confessione di Antonino Spinalbese/ "Quando eravamo da soli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA