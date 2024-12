Come sta Gustavo Rodriguez dopo l’incidente? Le prime parole della famiglia

Pochi giorni fa, Gustavo Rodriguez, papà della nota Belen Rodriguez, è finito al centro di un brutto incidente riportando delle gravi ustioni. Testmoni hanno parlato di “testa avvolta dal fuoco” per l’uomo, che in questi giorni rimane ricoverato in ospedale. Al suo fianco c’è la famiglia, composta da Belen, dai fratelli Cecilia e Jeremias, e da mamma Veronica Cozzani.

È stata proprio lei, nelle ultime ore, a rompere il silenzio sulle condizioni di salute di Gustavo Rodriguez, pubblicando su Instagram un post che recita: “Tutti per uno, uno per tutti! So che starai bene! Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”. Un messaggio sotto il quale è arrivata anche la replica di Belen Rodriguez, che per la prima volta parla del papà dopo l’incidente. “Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica!”, ha scritto la showgirl e conduttrice.

Cecilia Rodriguez: “Papà dimostra di essere fortissimo ogni giorno”

La prima a rompere il silenzio è stata però Cecilia Rodriguez, che ha pubblicato si Instagram un semplice ma importante: “Forza papà”. Poche ore fa, la moglie di Ignazio Moser è tornata sui social per rispondere ai tanti messaggi ricevuti dai follower in merito alle condizioni di Gustavo. Queste le sue nuove parole: “Grazie a tutti per il vostro affetto, come ha detto la mamma sono state e sono delle carezze al cuore in un momento così difficile. Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo”. Non ci sono però aggiornamenti specifici sulla salute dell’uomo, che potrebbero però arrivare nelle prossime ore.