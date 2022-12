Antonino Spinalbese chiude con Oriana: “Furba. Mi ha fatto sentire a disagio”/ Lei sbotta: “Ho pianto per te”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, ancora tensioni al Grande Fratello Vip 2022

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sempre più distanti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ingresso di Ginevra Lamborghini ha effettivamente allontanato ancora di più i due che hanno discusso fortemente, arrivando a lanciarsi accuse reciproche. Dopo aver visto la clip in cui Oriana si mostra attratta da Luca Onestini, Antonino ha maturato l’idea che la venezuelana non sia stata così sincera nei suoi confronti.

“Lei mi ha fatto sentire a disagio per tutti questi sensi di colpa e pianti che mi faceva, per poi accorgermi che lei sotto sotto non è che ha sofferto e che quindi io non debba sentirmi così in colpa.” ha allora spiegato Spinalbese in un confessionale, aggiungendo “Io credo che Oriana abbia capito come io sia fatto, questa sua tragedia finirà prima o poi.”

La stessa opinione l’ha poi palesemente manifestata ad Oriana, che si è allora infuriata e ha replicato: “Questo non te lo permetto! Io ho pianto tantissimo sotto le coperte e senza microfono, l’ho fatto per non farti passare a te da stronzo.” Parole queste che hanno suscitato la replica piccata di Antonino: “Non fare la furba!”

Oriana Marzoli, di fronte alle accuse e ai sospetti di Antonino, si è poi sfogata in confessionale, tirando in ballo anche Ginevra Lamborghini: “Se lui è molto contento sono felice per lui. Se lui si vuole sposare Ginevra e fare una figlia va bene, sono contenta. Non mi interessa nulla. – e infine – Io non ho problemi che lei stia qui ma non voglio far parte di questo triangolo!”

