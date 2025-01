Oriana Marzoli pronta a tornare al Grande fratello?

Tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 7 c’è stata sicuramente Oriana Marzoli. Entrata in corsa, con il suo carattere forte e deciso e la sua esperienza in altri reality, Oriana è riuscita a trovare il proprio spazio diventando in poco tempo la rivale di Antonella Fiordelisi con cui ci sono stati diversi litigi, anche abbastanza accesi. Oriana che è riuscita ad arrivare in finale lasciando però la vittoria a Nikita Pelizon, ancora oggi, è molto amata dal pubblico italiano. L’influencer, a sua volta, cerca di tornare in Italia appena gli impegni glielo permettono e, puntualmente, ogni volta che trascorre qualche giorno a Milano, viene assalito dail’affetto dei fan.

Cristiano Iovino, flirt con Oriana Marzoli dopo il gossip con Ilary Blasi?/ Così "archivia” Daniele Dal Moro

Il suo nome, così, continua ad essere accostato ancora al Grande Fratello. Su X (il vecchio Twitter, ndr), sono tanti gli utenti che sognano un ritorno di Oriana nella casa più spiata d’Italia e c’è anche chi vorrebbe vederla in quest’edizione per creare dinamiche più incisive rispetto a quelle attuali. Ad alimentare la speranza dei fan è stata proprio Oriana.

Oriana Marzoli: é crisi con Daniele Dal Moro per Oscar Branzani?/ Uno sfogo choc insinua il dubbio e...

Le parole di Oriana Marzoli sul Grande Fratello

Reduce dai giorni trascorsi a Milano in compagnia di Antonella Fiordelisi con cui, dopo il Grande Fratello Vip è nata una splendida amicizia, Oriana Marzoli, attraverso una diretta Instagram, ha risposto alle domande dei fan attraverso una diretta Instagram e, tra le tante domande, è spuntata anche quella sul Grande Fratello a cui l’influencer ha risposto con assoluta sincerità.

“Se mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia? Magari, spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi lo rifarei assolutamente. Mi piacerebbe tanto. Se sono ancora amica di Antonella? Certo, andiamo molto d’accordo io e lei, ci vogliamo bene“, sono state le parole della Marzoli.

Daniele Dal Moro ha una nuova fidanzata?/ Oriana Marzoli sbotta: “Questo non me lo meritavo!”