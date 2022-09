Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini prima coppia del GF Vip?/ Parte la ship: “Il web li vuole insieme!”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini prima coppia del Grande Fratello Vip 2022?

È già partita la prima ‘ship’ nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. A farlo notare in studio è stata Giulia Salemi, quest’anno addetta alla parte social del programma. È proprio lei a far notare che il web ha già puntato gli occhi su due concorrenti che potrebbero essere la prima coppia di questa edizione. Loro sono Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, tra i primissimi concorrenti a fare il loro ingresso nella Casa. C’è qualcuno che infatti avrebbe notato sin da subito sguardi complici che potrebbero essere l’inizio di una conoscenza e magari di un flirt.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: il web scommette sul flirt

Va d’altronde detto che Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono tra i concorrenti single di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lui, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez – che le ha dato sua figlia Luna Marì – non ha avuto altre storie importanti; Ginevra invece ha ammesso proprio nel corso del video di presentazione di essere single. Motivo per il quale il popolo del web ha già puntato l’attenzione su di loro, scommettendo che in due potranno essere i protagonisti del primo flirt di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa però devono entrare molti altri concorrenti che potrebbero scombussolare questa previsione.

