Antonino Spinalbese, favorito al GFvip?/ “Uscita non é per accertamenti..”: le accuse

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese é un caso della Casa: l’uscita temporanea apre la polemica

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa il luogo di un nuovo caso della Casa più spiata d’Italia, che vede Antonino Spinalbese tacciato di favoritismo nel reality. Il single più desiderato d’Italia, tra i concorrenti in corsa al rinnovato reality dei vip, nonché papà di Luna Marie -la primogenita figlia avuta dall’amore fugace con la showgirl argentina Belen Rodriguez -é accusato dalle malelingue dell’occhio pubblico di essere stato beneficiato dalla produzione del reality per l’uscita temporanea dalla Casa dei vip, di cui ora lui fa parlare di sé. Così come ripreso tra le pagine del nuovo numero di Nuovo TV, il rotocalco di cronaca rosa diretto da Riccardo Signoretti, il Grande Fratello vip 7 in corso ha disposto l’uscita dalla Casa temporanea , nel periodo festivo a cavallo tra il pre e il post di Capodanno 2023, poi protrattasi di diversi giorni, per una visita medica programmata in vista di accertamenti medici. Ancor prima di avere accesso nella Casa, Antonino Spinalbese non aveva fatto mistero di soffrire di una malattia autoimmune al pancreas, per cui lui sarebbe periodicamente sotto controllo medico. E proprio relativamente al suo caso clinico, per un nuovo controllo di routine, lui sarebbe stato autorizzato dalla produzione del reality ad assentarsi dal gioco per una “pausa”. Nelle ultime puntate del reality Antonino Spinalbese é diventato protagonista di nuovi interventi, in uno dei quali si é palesato da una camera dell’ospedale presso cui é avvenuto il suo ultimo ricovero ospedaliero, fino ad un altro intervento in collegamento con la Casa dove l’ex di Belen Rodriguez anticipa di essere uscito dalla struttura e di dover scontare la quarantena anti-Coronavirus prima di fare rientro al bunker dei vip di Cinecittà dove si registra il reality. Insomma, Antonino Spinalbese assicura che il suo rientro nel reality sia all’orizzonte.

L’accusa choc ai danni di Antonino Spinalbese del Grande Fratello vip 7

Nell’ultimo collegamento, per la quota gossip en rose Antonino chiede inoltre di salutare Ginevra Lamborghini senza voler avere notizie di Giaele De Donà, scatenando la pronta frecciatina del conduttore Alfonso Signorini indirizzata alla seconda: “Non ti pensa proprio, Antonino”. “Lo avevo già capito…”, la replica di Giaele De Donà. Ma al di là del sospetto interesse che Antonino nutrirebbe verso Ginevra e che potrebbe avere importanti risvolti per il via ad una nuova vip lovestory , intanto, c’é chi lancia una dura accusa. La fonte segnala che tra i detrattori dell’occhio pubblico c’é chi taccerebbe Antonino di essere stato aiutato dalla produzione del reality Mediaset a trascorrere una vacanza per il benvenuto al nuovo anno 2023, usando come annessa giustificazione la malattia autoimmune e i controlli di routine dettati dalla stessa.

Nel frattempo, però, ben oltre le accuse di favoritismo in tv lui tiene a rassicurare i fan che non vedono l’ora di rivederlo in gioco al Grande Fratello vip, peraltro preoccupati delle sue condizioni di salute: «Sto bene. Mi sono preso qualche giorno, ma non mollo, tra poco rientrerò nella Casa».

