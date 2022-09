Antonino Spinalbese: “Io e Belen Rodriguez? Incontro fatale”/ Stoccata al GF Vip: “Non c’entravamo…”

Antonino Spinalbese, prima stoccata all’ex Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 7

Antonino Spinalbese è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Nella clip di presentazione si racconta brevemente: “Ho 27 anni, sono stato un parrucchieri, ad oggi un imprenditore creativo. Sono molto ambizioso, un pazzo, sognatore, un anima libera. Mi piace da morire sedurre, per me è una gara. Sono attratto dal mondo femminile.” Impossibile però non citare la storia d’amore avuta con Belen Rodriguez, ormai sua ex dalla quale ha avuto una figlia: Luna Marì. Parlando di lei però Antonino non la cita mai, cosa che poco dopo noterà Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese, chi è l'ex fidanzata Giulia Tordini e perché è finita/ "Colpa del GF Vip..."

Antonino Spinalbese non cita Belen quando parla di lei, Signorini punge

“Prima di fare il parrucchiere ho fatto tante cose, – continua nel video di presentazione Spinalbese – ma questo mondo mi ha portato a fare un incontro fatale che è durato a due anni e mezzo, ma lei non c’entrava col mio mondo e io col suo. Ora ci concentriamo solo sulla nostra figlia, Luna Marì che è la mia ancora.” dice senza mai citare la sua ex. E conclude: “Se mi applico vinco il Grande Fratello, se non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso.” Quando poi Signorini cita volutamente Belen per salutarla, Antonino fa un semplice cenno con la mano e chiede: “Piuttosto salutiamo mia figlia!”

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese chi è? Ex fidanzato di Belen e la figlia Luna Marì/ Showgirl preoccupata per il GF VIP?Antonino Spinalbese, spunta fanpage Instagram: strategie per il GF Vip/ Il sospetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA