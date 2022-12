Antonino Spinalbese, isolato al GF Vip/ “Malinconico e triste” senza Ginevra

Antonino Spinalbese da solo senza Ginevra Lamborghini

Lunedì sera Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo essere rientrata come ospite per una settimana. L’uscita della bella ereditiera ha lasciato ancora più isolato Antonino Spinalbese. L’hai stylist ha preso le distanze da Oriana Marzoli, con cui non sono mancare le discussioni negli ultimi giorni. Ma orma anche i rapporti con Edoardo Donnamaria e Albert De Pisis sono ridotti al minimo. Durante l’ultima puntata del serale del GF Vip Antonino Spinalbese non ha nascosto il suo interesse per Ginevra: “Se piaccio a Ginevra? Qualora non fosse così, le piacerò. Tra noi, adesso, c’è una sorta di imbarazzo e questo mi ha fatto capire che non si può parlare di amicizia. Almeno per me”. La Lamborghini, invece, non si è voluta sbottonare più di tanto nei confronti di Antonino anche perché ha un fidanzato che la aspetta e con il quale trascorrerà il giorno di Natale.

Antonino Spinalbese: “Ginevra? Una persona magnifica”

Nonostante il “rifiuto” di Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una serie di riflessioni nel confessionale del GF Vip: “Io consiglierei a tutti di conoscere una persona Ginevra perché è una magnifica persona. Con lei è tutto inatteso, è tutto una gioia. Questa cosa qua è super appagante. La cosa più bella è che ti accorgi addirittura che lei stessa riesce a renderti bello, simpatico, divertente, dinamico. Ora è malinconico, è triste, mi sembra quasi una sorta di storia da film”. L’ex di Belen ha aggiunto che con Ginevra i giorni sono passati in modo leggero: “E quindi se questa qua dovesse essere un’avventura fine a se stessa sarò ugualmente felicissimo di averla conosciuta e non chiedo nulla di più”.

