Antonino Spinalbese nega di aver parlato di Belen/ “Mi hanno offerto soldi, ma…”

Antonino Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez con Oriana?

Nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip 2022 Oriana Marzoli ha dichiarato che Antonino Spinalbese le avrebbe parlato in diverse occasioni della sua relazione con Belen Rodeiguez, da cui è nata la figli Luna Marì. L’hairstylist ha negato, anche se è apparso un po’ in difficoltà quando Alfonso Signorini ha chiesto alla venezuelana di parlare più apertamente. Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha detto a Giale De Donà di non aver mai parlato della showgirl argentina con Oriana: “Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qualcosa, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto volete su questi argomenti ‘adesso parlo io, ora racconto tutto’. Io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E quindi allora secondo te, lo vado a dire a Oriana? Capisci che se non ho accettato queste offerte è impossibile che abbia detto le cose a lei”.

"Antonino Spinalbese è un finto Casanova"/ Berti e Bruganelli lo stroncano e...

Antonino Spinalbese: “Lo sai solo tu”

Ma qualche settimana fa Oriana Marzoli ha accusato Antonino Spinalbese di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Nei giorni scorsi Antonino ha cercato di far ragione la venezuelana, parlando di un “segreto”: “Quindi pensi ancora che sia innamorato di…? Secondo me tu ci credi davvero è. Ma tu, che ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno. Adesso quindi mi credi spero”. E non solo. Durante il suo soggiorno dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino ha parlato in diversione occasioni di Belen. Qualche settimana fa, parlando della fine della loro relazione ha detto: “Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre. Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino”.

