Antonio Albanese/ “Figli via dall’Italia? Io non glielo consiglierei mai…”

Antonio Albanese torna con Cetto La Qualunque

Ne sono passate di tangenti e truffe sotto i ponti da quando, otto anni fa, La Qualunque veniva eletto Sindaco di Marina di Sopra al grido di “cchiù pilu pi tutti” (più pelo per tutti). Antonio Albanese oggi, si racconterà a Verissimo, parlando – soprattutto – del suo nuovo film in uscita. “Il fallimento della Repubblica è sotto gli occhi di tutti. Il momento è propizio per un ritorno alla monarchia”, proclama il nuovo Cetto Buffo di Calabria mentre diventa Re nel terzo film che chiude la trilogia della saga e che si intitola Cetto c’è, senzadubbiamente (nei cinema dallo scorso giovedì 21 novembre). L’attore si divide tra la promozione del film e il set de I topi (la seconda stagione della serie tv che vedremo nel 2020). “Lui pensava di aver chiuso con la politica e, invece, riceve una telefonata di una zia che gli cambia la vita”, racconta Albanese tra le pagine del settimanale Oggi. Orgogliosissimo di avere riportato sul grande schermo questo personaggio, cinico, scorretto, rude e maschilista che il pubblico non ha mai dimenticato, in realtà svela: “Un personaggio mostruoso di cui mi vergogno come una bestia ma che mi fa molto ridere”.

Antonio Albanese: “I miei figli via dall’Italia? Io non glielo consiglierei…”

Il film si apre in Germania. “Perché proprio lì? – continua Antonio Albanese – Perché in quella nazione non esiste l’Antimafia e Cetto ci sguazza. Se lì ricicli denaro non ti scoprono ma se non paghi le tasse, sono guai. Non a caso diciamo che in Germania “riciclare” significa pedalare due volte. E poi mi piaceva far notare come stride l’ignoranza di Cetto con l’educazione civica di quel Paese”. Cetto è emigrato per fare fortuna e fa un quadro desolante dell’Italia. Lui consiglierebbe ai suoi due figli di abbandonare l’Italia? “No, mai. Sono convinto che se ti impegni davvero il lavoro lo trovi e puoi costruire qualcosa di buono anche in Italia. Il nostro è un Paese meraviglioso che noi trattiamo malissimo”. E proprio sul figlio di nove anni, racconta: “Telefonino a Leonardo? Quando farà le medie, se andrà lontano da casa, avrà il telefonino. Se non avrà bisogno di essere rintracciabile non vedo il motivo di darglielo. Non so se gli chiederò la password, mi impegno a crescere mio figlio nell’onestà e se riuscirò nel mio intento, forse, non servirà. Valuterò al momento, ci sono tante variabili”.

