Chi è Maria Maddalena Gnudi, moglie di Antonio Albanese/ Carriera e curiosità

Antonio Albanese e la moglie Maria Maddalena: un rapporto discreto ma viscerale

Un sodalizio sentimentale non implica necessariamente un percorso di vita in comune dal punto di vista della passione. Tale aspetto non pregiudica la visceralità di un amore, come dimostrato dal longevo amore tra Antonio Albanese e Maria Maddalena Gnudi. Il primo è un attore più che noto, maestro dell’umorismo e della comicità più pura; la moglie è invece impegnata come Dottore Commerciale e Revisore contabile, in linea con le orme di suo padre Piero.

Maria Maddalena Gnudi – moglie di Antonio Albanese – è sempre stata molto attenta nel tutelare la propria vita privata, separandola dalla notorietà dovuta alla sua attività professionale e a quella del marito. Sono dunque poco le informazioni reperibili in riferimento al primo incontro e curiosità simili, ma è certo che il loro amore sia più che solido e sicuramente impreziosito dalla nascita del loro unico figlio Leonardo.

Maria Maddalena Gnudi, moglie di Antonio Albanese: vita privata e professione

Leonardo, figlio di Antonio Albanese e sua moglie Maria Maddalena Gnudi, non è però l’unico figlio dell’attore. Da un legame precedente – come riporta Tag 24 – è infatti nata Beatrice, prima figlia del comico. Per quanto riguarda la quotidianità, pare che i due coniugi siano residenti in maniera stabile a Milano al fine di coniugare al meglio gli impegni familiari e quelli lavorativi.

Per quanto riguarda ulteriori curiosità sul conto di Maria Maddalena Gnudi – attuale moglie di Antonio Albanese – sempre il portale Tag 24 riporta come in passato sia arrivata al grande passo del matrimonio con Emile Karrat, un noto finanziere di origini franco-libanesi. Da tale relazione non sono però nati figli e da circa vent’anni è invece legata al noto attore.

