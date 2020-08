Antonio Banderas positivo al Coronavirus/ L’annuncio nel giorno del 60° compleanno

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Antonio Banderas interviene per comunicare di essere positivo al Coronavirus. Un annuncio, quello giunto dall’attore attraverso i suoi social, che ha spiazzato gli stessi fan intenti a fare gli auguri nel giorno in cui si celebra la sua nascita. “Un saluto a tutti”, ha esordito, “Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal coronavirus”. L’attore ha poi aggiunto di sentirsi “relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito” ma al tempo stesso ha spiegato che “sono fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici”. Un compleanno particolare, dunque, che giunge nel corso del suo isolamento che, come spiegato dallo stesso Banderas, lo trascorrerà leggendo, scrivendo ma soprattutto continuando a fare progetti per il futuro, “per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena compiuti, ai quali arrivo pieno di desiderio ed entusiasmo”, ha concluso l’attore abbracciando i suoi fan.

ANTONIO BANDERAS POSITIVO AL CORONAVIRUS FESTEGGIA 60 ANNI

Proprio oggi 10 agosto Antonio Banderas compie 60 anni ma i festeggiamenti dovranno essere necessariamente rimandati a dopo la quarantena che sta seguendo dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Dopo l’annuncio via social non si sono fatti attendere i messaggi di affetto da parte dei numerosi fan che lo hanno spronato ad avere forza e a trascorrere il giorno del suo compleanno nel migliore dei modi. Non era certamente questo, quello ipotizzato da Banderas in vista dell’importante data ma il grande affetto dei fan lo hanno indubbiamente rincuorato e dato il giusto coraggio per affrontare il processo di guarigione. Anche il sex symbol dal sangue latino, dunque, non è rimasto inerme di fronte alla contagiosità del virus che continua a seminare vittime in tutto il mondo. La notizia della sua positività ha rapidamente fatto il giro del mondo nell’ultima ora trovando spazio sui principali media internazionali. Ed intanto sui social sono numerosi i messaggi di forza che si uniscono a quelli di auguri rivolti all’attore dopo l’annuncio della sua positività accompagnato da una tenera immagine di lui bebè.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020





