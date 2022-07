Antonio Cabrini ricorda i Mondiali 1982/ “La vittoria? Il riscatto di un Paese”

Antonio Cabrini ricorda la vittoria dell’Italia i Mondiali 1982

L’11 luglio del 1982, quarant’anni fa, l’Italia vinceva il suo terzo mondiale. Antonio Cabrini, difensore della Nazionale Italiana presentando il film documentario “Il viaggio degli eroi” ha detto: “Il Mondiale vinto nel 1982 è stato il riscatto di un Paese che stava attraversando un momento molto delicato”, riporta Vanity Fair. Questa sera, lunedì 11 luglio, alle 21.25 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay va in onda “Il viaggio degli eroi”, che racconta il percorso della squadra azzurra guidata da Enzo Bearzot che ha vinto i Mondiali 1982 in Spagna. Il film documentario diretto da Manlio Castagna fa undici tappe, passando anche per la partita con l’Argentina di un giovane Diego Maradona: “Quella partita è stata la chiave di volta del campionato”, ha ricordato Fulvio Collovati.

La vittoria Azzurra al cinema dopo 40 anni

La vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982 in Spagna arriva anche al cinema. L’11, 12 e 13 luglio arriva nelle sale “Italia 1982 – Una Storia Azzurra”, film documentario per celebrare i quarant’anni dalla storica vittoria azzurra. La regia è di Coralla Ciccolini e la direzione artistica di Beppe Tufarulo. Il film documentario vede la partecipazione di Marco Tardelli, Bruno Conti, Claudio Gentile, Fulvio Collovati, Dino Zoff, Giancarlo Antognoni, Franco Selvaggi, Giuseppe Dossena, Giuseppe Bergomi e la figlia del CT Cinzia Bearzot. Il documentario si snoda tra interviste ai protagonisti e immagini d’epoca inedite: grazie all’archivio La Presse sono stati ritrovati i rullini del fotografo Cesare Galimberti, tra cui si nascondevano molti scatti di Daniele Massaro, autorizzato da Bearzot a scattare foto inedite degli Azzurri a bordo campo.

