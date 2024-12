DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA, SCONTRO STORICO

Formazioni che potrebbe avvicinarsi o allontanarsi sensibilmente dopo questa partita in terra lombarda. La diretta Milan Juventus Primavera vede infatti sfidarsi domenica 15 dicembre 2024 alle ore 11:00 la quinta contro la decima, sperata da 5 punti. In campionato, i rossoneri sono reduci dall’importante successo per 3-2 sul campo della Sampdoria. Una vittoria che è stata utile per mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive senza segnare contro Lecce in trasferta e Roma in casa.

La Juventus invece è ancora nel vortice negativo avendo perso con il Verona per 2-1, lo stesso esito già incontrato nella sfida contro il Sassuolo della settimana precedente. La vittoria più recente è quella con la Sampdoria per 3-1.

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per chi volesse vedere la diretta Milan Juventus Primavera la soluzione è Sportitalia al canale 60 del digitale terrestre. Se invece preferite la diretta streaming dovrete o scaricare l’applicazione oppure accedere al sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

È il momento di guardare insieme le probabili formazioni della diretta Milan Juventus Primavera. I rossoneri si disporranno secondo il modulo 4-3-3 con Longoni in porta, difeso da Bakoune, Paloschi, Dutu e Perera. A centrocampo ci saranno Comotto, Eletu e Sala con il tridente Perrucci, Siman e Ibrahimovic.

La Juventus replica con lo stesso assetto tattico con Zelezny tra i pali, protetto da Savio, Bassino, Montero e Nisci. Ripani e Keutgen le due mezzali con Florea in cabina di regia mentre in attacco Ventre a destra, Vacca a sinistra e Lopez centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN JUVENTUS PRIMAVERA

Infine eccoci alle quote per le scommesse Milan della diretta Juventus Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i rossoneri, dati a 1.85, mentre il 2 fisso pro-bianconeri è a 3.55. Il segno più alto rimane però il pareggio a 3.80.

Chiudiamo con il capitolo reti con l’Over 2.5 a 1.55 e l’Under alla stessa soglia a 2.25 Gol e No Gol rispettivamente a 1.52 e 2.25.