Antonio Candreva, morto il papà/ Era malato da tempo: “Ti porterò sempre con me”

Grave lutto per Antonio Candreva: poche ore fa, come confermato dallo stesso esterno dell’Inter attraverso i suoi profili social, è morto papà Marcello. Da tempo combatteva contro una brutta malattia, una patologia che però era rimasta sconosciuta; questo anche perché Candreva non ha mai voluto rivelare troppi dettagli sulla sua vita privata. Pertanto, l’intervista che aveva rilasciato lo scorso aprile era stata una sorpresa, perché all’epoca l’esterno aveva rivelato come suo padre stesse combattendo “contro un brutto male da un anno” e gli fosse vicino anche se non fisicamente. Dopo di che, non si era più saputo nulla delle condizioni di papà Marcello, e questo appunto a conferma di come il calciatore non volesse mai far sapere troppe cose del suo vissuto al di fuori dal ca,po.

ANTONIO CANDREVA, MORTO PAPA’ MARCELLO

Papà Marcello tuttavia non ce l’ha fatta, e anche noi ci uniamo al cordoglio di Candreva e della famiglia per questa perdita. Le parole del laterale passato da tante altre società (tra cui Juventus e Lazio) erano arrivate attraverso i canali ufficiali dell’Inter, squadra che Candreva potrebbe lasciare a breve per unirsi alla Fiorentina, che sembrerebbe essere sulle sue tracce ben più del Napoli che invece non sarebbe più interessato come lo era un tempo. Nel frattempo a Candreva sono già arrivati tanti messaggi di cordoglio e condoglianze, anche da parte di compagni dell’Inter e della nazionale; lui personalmente ha voluto pubblicare una foto su Instagram accompagnandola con un messaggio molto semplice, ovvero “Ti porterò sempre con me. Ciao Pà”.



