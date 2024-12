DIRETTA LEVERKUSEN INTER: I TESTA A TESTA

L’avvicinamento alla diretta Leverkusen Inter ci consente di ricordare i tre precedenti di questa partita, tutti felici per i nerazzurri che infatti hanno ottenuto altrettante vittorie contro i rossoneri tedeschi. L’Inter allora spera di confermare una tradizione che era iniziata il 10 dicembre 2002 (esattamente 22 anni fa) con una vittoria per 3-2 a San Siro nella quale fu mattatore Gigi Di Biagio, autore di una doppietta. Era quella che ai tempi veniva chiamata la seconda fase a gironi di Champions League, con partita di ritorno il 19 marzo 2003 a Leverkusen, un regalo nel giorno della festa del papà a tutti i padri di fede nerazzurra grazie ai gol di Obafemi Martins ed Emre Belozoglu.

DIRETTA LIPSIA ASTON VILLA/ Video streaming tv: non c'è alcun precedente (Champions, 10 dicembre 2024)

A proposito di formule particolari, l’ultimo incrocio risale ai quarti di Europa League 2020, disputati in piena estate e in gara secca a causa della pandemia: era quindi il 10 agosto 2020 quando l’Inter vinse per 2-1 a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Nicolò Barella e Romelu Lukaku, mentre per i tedeschi segnò Kai Havertz. Stavolta invece siamo al primo anno della ‘formula campionato’ in Champions League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA REAL MADRID/ Video streaming tv: stavolta la Dea è più pronta! (10 dicembre 2024)

IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA LEVERKUSEN INTER: COME VEDERE LA PARTITA

Non cambiano i soliti riferimenti per la Champions League, la diretta Leverkusen Inter sarà televisivamente un’esclusiva di Sky, che trasmetterà il match sui canali del satellite e in streaming tramite l’app Sky Go. La diretta streaming via internet sarà disponibile anche per gli abbonati alla piattaforma Now Tv.

LEVERKUSEN INTER: CONTRO I CAMPIONI DI GERMANIA!

Alle ore 21.00 si gioca la diretta Leverkusen Inter con i nerazzurri chiamati a superare l’esame Xabi Alonso. I tedeschi non stanno ripetendo la stagione dei record della passata annata, ma sono reduci da cinque vittorie consecutive tra Bundesliga, Champions (nell’ultima sfida col Salisburgo) e Coppa di Germania e sembrano aver ritrovato gli automatismi dei tempi migliori.

DIRETTA SHAKHTAR BAYERN/ Video streaming tv: terzo incrocio nella storia (10 dicembre 2024)

Dall’altra parte l’Inter si presenta all’appuntamento dopo la vittoria in campionato contro il Parma e al momento al secondo posto della fase campionato di Champions League, con 13 punti e quattro vittorie consecutive alle spalle in campo europeo. Dopo la sconfitta nel derby del 22 settembre l’Inter ha infilato un filotto positivo con 11 vittorie e 2 pareggi (contro Juventus e Napoli) nelle ultime 13 partite ufficiali.

LEVERKUSEN INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le possibili scelte di Xabi Alonso e Simone Inzaghi per le probabili formazioni della diretta Leverkusen Inter. Per il Leverkusen 4-5-1 con Hradecky tra i pali e una difesa a quattro schierata con Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapiè. Gli esterni di fascia saranno Frimpong e Grimaldo mentre Xhaka, Andrich, e Palacios si muoveranno a centrocampo, Wirtz sarà schierato come unica punta di ruolo. Per l’Inter modulo 3-5-2 di partenza con Sommer a difesa della porta e una difesa a tre con Bisseck, de Vrij e Bastoni. Gli esterni laterali saranno Darmian e Carlos Augusto mentre nella zona mediana ci saranno Frattesi, Calhanoglu e Zielinski. Tandem offensivo composto da Taremi e Thuram.

LEVERKUSEN INTER: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Leverkusen Inter, ecco i riferimenti delle principali agenzie di scommesse. Per la vittoria del Leverkusen, quota fissata a 2.20 mentre per il pareggio la quota proposta è di 3.55. Per quanto riguarda la vittoria esterna dell’Inter, la quota fissata è di 3.10.