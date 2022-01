Antonio Cassano ricoverato per Covid: come sta?/ “Complicanze”, ma non è in pericolo

Positivo al Covid-19 da fine dicembre, Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa di complicanze. Come riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, l’ex attaccante di Roma e Real Madrid non è grave e non è assolutamente in pericolo di vita, ma gli esperti hanno preferito tenerlo sotto controllo. Il quotidiano ha confermato che il barese potrebbe essere dimesso già domani.

Gigi Buffon positivo al Covid/ Come sta? "È in isolamento"

Seguito dal professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino, Antonio Cassano ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni de Il Secolo XIX: “Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super-bene, anzi: di più”.

ANTONIO CASSANO RICOVERATO IN OSPEDALE PER COVID-19

“Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni. Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”, aveva spiegato giorni fa sui social network la moglie Carolina Marcialis. Poco fa, inoltre, ha precisato che Antonio Cassano è vaccinato con due dosi. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore. Uno dei primi a esprimere vicinanza all’ex calciatore è stato Claudio Marchisio con un post sui social: “Sperando che non sia nulla di grave, auguri di pronta guarigione Antonio Cassano”.

Carlo Ancelotti/ "Mi sarebbe piaciuto allenare Totti. Draghi? Resti premier"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CAROLINA MARCIALIS (@carolinamarcialis)

LEGGI ANCHE:

Graziano Rossi, papà di Valentino ricoverato: come sta?/ Problemi neurologici

© RIPRODUZIONE RISERVATA