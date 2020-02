Antonio Ciontoli “rapinò una mignott*”/ Le Iene, “fu difeso da avv. famiglia Vannini”

Nuovi documenti choc emergono sul caso dell’omicidio di Marco Vannini, oggi al centro della nuova puntata de Le Iene, e riguarderebbero in particolare il principale imputato Antonio Ciontoli, ovvero l’uomo che nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 esplose il colpo di pistola che poi portò alla morte del giovane ventenne, fidanzato della figlia Martina. Già in passato era circolata una indiscrezione sul conto di Antonio Ciontoli e che aveva contribuito a gettare non poche ombre sul suo conto. Oggi, come spiega il sito de Le Iene nell’anticipazione del servizio in programma per questa sera, quelle indiscrezioni troverebbero conferma alla luce di nuovi importanti documenti choc. La vicenda che sarà narrata nel servizio di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, non ha nulla a che fare con l’omicidio di Marco Vannini, anche se non mancherebbero i collegamenti con il caso. Ciontoli senior, infatti, stando a quanto era finora emerso, sarebbe stato indagato in passato per rapina a scapito di due prostitute. la vicenda risale al 2000 ma quel procedimento sarebbe poi stato archiviato. La vera novità è che in quella circostanza sarebbe stato difeso dall’avvocato Celestino Gnazi, attuale legale della famiglia di Marco Vannini.

ANTONIO CIONTOLI, NUOVE OMBRE E DOCUMENTI CHOC

Alla vicenda processuale relativa al delitto di Marco Vannini, ferito mortalmente con un colpo di pistola esploso da Antonio Ciontoli nella sua villetta di Ladispoli, si va ora ad aggiungersi una nuova ombra legata al suo passato. In una registrazione in possesso de Le Iene si sentiva asserire: “C’è un fascicolo all’interno della caserma di Carabinieri di Ladispoli dove è presente ‘Fascicolo personale Ciontoli Antonio’. All’interno di questo fascicolo c’è l’informativa… udite udite… che riguarda una rapina o estorsione, di preciso non lo so questo… che il Ciontoli avrebbe fatto nei confronti di una mignott*… dove il Ciontoli era stato difeso da Gnazi”. A pronunciare queste parole nella registrazione in oggetto sarebbe un ex ufficiale della Guardia di Finanza. Ora questa vicenda sarà affrontata nella puntata di oggi del programma di Italia 1 che ha dedicato ampio spazio al caso Vannini. Si legge a tal proposito nel sito: “Se non vi abbiamo mai parlato di questa vicenda è perché mai nessuno era riuscito a trovare il documento che la confermasse o la smentisse. Stasera lo faremo a Le Iene”.

