Antonio Ciontoli/ Sparò a Marco Vannini: “Non sono un mostro” (Storie Maledette)

Antonio Ciontoli sarà il protagonista indiscusso del doppio appuntamento con la trasmissione di Raitre “Storie Maledette”, in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio. Franca Leosini, giornalista e “regina” della cronaca nera, accenderà i riflettori sull’uomo, sottoufficiale della Marina e inquadrato nei servizi segreti, il quale ha confessato di essere stato lui a sparare contro Marco Vannini la sera del 17 maggio 2015. Marco, all’epoca dei fatti fidanzato della figlia Martina Ciontoli, si trovava nella villetta di Ladispoli insieme al resto della famiglia ed a Viola Giorgini quando fu raggiunto da un proiettile che, spiegò Antonio agli inquirenti, fece partire da una delle sue armi incustodite per “errore”, versione poi modificata in “per gioco”. Secondo le sue parole, infatti, Marco si trovava in bagno a fare una doccia quando lo pregò di fargli vedere le armi. Proprio mentre lo stava facendo però, qualcosa sarebbe andato storto, facendo partire un colpo di arma da fuoco che inizialmente alla sua famiglia giustificò come un “colpo d’aria”. Ma fu davvero Antonio a sparare? O forse, in questi anni, ha sempre protetto il figlio Federico? E’ questo che l’inchiesta bis sulla morte di Marco Vannini, avviata dopo le dichiarazioni si un testimone, sta cercando di appurare.

ANTONIO CIONTOLI, INTERVISTA A STORIE MALEDETTE PRIMA DELLA CASSAZIONE

Antonio Ciontoli è il principale imputato nel processo sull’omicidio di Marco Vannini ed il prossimo 7 febbraio tornerà a sedere in un aula di tribunale in occasione della sentenza di Cassazione. Un giorno importante per la sua famiglia ma ancor di più per quella della vittima in quanto potrà confermare o ribaltare le condanne finora inflitte dalla Corte d’Assise e poi da quella d’Appello nei confronti dei Ciontoli ed in particolare del capofamiglia. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni per l’omicidio volontario del giovane ventenne. Durante l’Appello però, avvenne un colpo di scena che fece indignare la famiglia della vittima, l’opinione pubblica ed il mondo del giornalismo, da sempre molto vicino a Marina e Valerio, genitori di Marco. Antonio Ciontoli, infatti, fu condannato ad appena 5 anni di reclusione, pena notevolmente ridotta in quanto il reato fu derubricato da omicidio volontario a omicidio colposo. In quell’occasione fu invece confermata la condanna a 3 anni per i restanti membri della sua famiglia mentre fu assolta Viola Giorgini. In occasione dell’intervista ad Antonio Ciontoli la madre di Marco Vannini si è ancora una volta scagliata contro l’uomo, criticando anche la trasmissione Storie Maledette. Al programma Chi l’ha visto ha infatti dichiarato: “Noi non siamo stati avvisati di questa intervista. Questa cosa mi ha fatto rimanere molto molto male perché, tra le altre cose, stiamo parlando del caso che riguarda mio figlio”. E sull’uomo che ha ammesso di aver sparato al ragazzo: “Ciontoli non avrà mai il nostro perdono, mai”. L’uomo aveva già chiesto perdono ai genitori di Marco nel corso di una intervista a Il Dubbio e nella quale ammise: “Amavo Marco, lo porterò sempre sulla coscienza ma non sono un mostro”.

