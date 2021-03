Antonio Colasanto chi è?/ Freddo e razionale in cucina: sarà il vincitore di MasterChef Italia 2021?

Antonio Colasanto è uno dei quattro finalisti di MasterChef Italia 2021. Conoscenza delle materie prime, freddezza nell’affrontare le sfide e organizzazione sul proprio piano di lavoro sono le caratteristiche che hanno contraddistinto il suo percorso nel cooking show, grazie alla sua passione per la cucina combinata a una laurea in chimica con una specializzazione nel settore degli alimenti. Puntata dopo puntata Antonio ha dimostrato di sapersi emozionare e di creare piatti nati non solo dalla sua mente, ma dal cuore. Un personaggio considerato sin dall’inizio uno dei possibili finalisti e temuto dagli altri concorrenti che durante le varie sfide hanno cercato di metterlo sempre in difficoltà. In queste situazioni, Antonio ha rivelato la sua competenza in cucina affrontando le sfide sempre con serenità e senza rammarico verso gli altri, ma combinando anche gli ingredienti più difficili in piatti apprezzati dai giudici.

Antonio Colasanto: vincerà MasterChef Italia 2021?

A MasterChef Italia 2021, Antonio Colasanto ha trovato un degno rivale in Francesco Aquila. Ha, invece, legato particolarmente con Azzurra, Irene e Federica. Nell’ultima puntata Antonio, durante la prova della Mistery Box, ha ricevuto una lettera dal padre: il piatto dedicato alla sua passione per la pesca è stato apprezzato dai giudici, ma non è risultato tra i migliori. Questo l’ha portato a un Invention Test complicato presentato dallo chef Riccardo Canella, rinomato per essere l’inventore di ricette uniche al Noma di Copenaghen, uno dei più stellati ristoranti d’Europa. Antonio è finito tra i peggiori della prova ma è stata la sua amica Federica a dover togliere il grembiule. Dopo aver affrontato la sfida in esterna nel ristorante dello chef Enrico Bartolini, ha superato il Pressure test con una sella di lepre con crema di lattuga e fondo di mosto d’uva e mirtilli. Conquistando, meritatamente, un posto in finale!



