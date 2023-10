Antonio Conte, Belve/ Rivelazioni ‘scottanti’ a Francesca Fagnani: “L’unica cosa di cui mi sono pentito…”

Antonio Conte, l’ex ct si racconta a Belve: “Vi dico qual è l’unica cosa di cui mi sono pentito”

Tra i grandi ospiti di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, c’è l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra Antonio Conte. L’allenatore, che ha scritto pagine importantissime sulle panchine di Juventus e Inter, è stato recentemente accostato al Napoli, grande club che il tecnico pugliese avrebbe declinato perché non ama entrare a campionato in corso.

ANTONIO CONTE NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI?/ Il mister smentisce: "Mi godo la famiglia" (oggi 11 ottobre 2023)

“Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima”, ha infatti spiegato Antonio Conte nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani. Antonio Conte ha inoltre svelato quello che considera essere l’addio di cui si è più pentito: “Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”, ricorda l’ex allenatore della vecchia signora. Dal suo addio alla Juventus al possibile approdo al Napoli e alla Roma, già su Instagram aveva esclusa la possibilità di tornare in carreggiata a stretto giro.

Antonio Conte rescinde contratto col Tottenham/ Ufficiale: "Addio di comune accordo"

Antonio Conte non esclude altri club, oltre la Juventus, per il suo futuro: “Roma e Napoli sono due piazze da vivere”

E infatti c’è anche chi, tra i tifosi della Juventus, attende fiducioso un suo ritorno in bianconero nella prossima stagione. Proprio alla guida della vecchia signora, con la quale Antonio Conte aveva conquistato tre scudetti nella sua prima esperienza da allenatore a Torino. Per quanto riguarda il presente, come dicevamo, il tecnico pugliese non sente l’esigenza di dover tornare in panchina.

“Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”, aveva assicurati. Tuttavia, per il futuro, il tecnico non esclude a priori la piazza giallorossa e quella azzurra in futuro. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono”, ha sottolineato Antonio Conte.

Antonio Conte, operato d'urgenza alla cistifellea/ “Forti dolori addominali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA