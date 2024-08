Calciomercato Napoli, Lukaku pronto per il debutto con il Parma? Parla Conte

E’ iniziata l’avventura al Napoli di Romelu Lukaku, l’ex attaccante di Inter e Roma ha riabbracciato mister Antonio Conte dopo lo scudetto vinto all’Inter nel 2021, rendendo felice il mister salentino che ora si aspetta l’uscita di Victor Osimhen per avere la rosa al completo. Antonio Conte ha parlato dopo il ritorno di Lukaku, spendendo parole che sanno di attestato di stima nei confronti di Lukaku, che dal canto suo non vedeva l’ora di tornare a lavorare con il suo allenatore, colui che lo ha fatto raggiungere il top della forma in carriera, e se non ci saranno grossi impedimenti dal punto di vista fisico il belga sarà convocato per l’intrigante match contro il Parma.

Conte ha ricordato così le caratteristiche molto particolari di Lukaku: “Se non ha nulla di particolare, verrà con noi, che posso dire? È sicuramente un centravanti atipico, di solito con quel fisico sono lenti, E invece lui ha grande gamba, è un giocatore di football americano, potente e velocissimo. Abbiamo bisogno delle due cose, uno che sappia tenere botta e tenere palla per scambiarla con i compagni più talentuosi, ma anche che sappia attaccare la profondità e gli spazi”.

Napoli, dopo Lukaku arriva anche McTominay: campani al completo verso Parma

In attesa dei primi minuti di Lukaku con la maglia del Napoli, il tecnico Antonio Conte ha abbracciato anche il nuovo rinforzo per il centrocampo McTominay, arrivato dal Manchester United. Nelle scorse ore lo scozzese è arrivato a Capodichino, accolto da tantissimi tifosi che non vedevano l’ora di accogliere il nuovo acquisto e rinforzo a centrocampo.

Difficile che il centrocampista possa giocare, proprio come è remota l’ipotesi di vedere Lukaku in campo contro il Parma fin da subito, ma McTominay dovrebbe sedere in panchina al fianco del belga, con mister Conte pronto a gettare nella mischia i due nuovi arrivati.

