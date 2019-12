Antonio Conte/ “Non sono un leccac*lo. Con l’Inter…” (Che tempo che fa)

Oggi, domenica 22 dicembre 2019, Antonio Conte sarà ospite di Che tempo che fa: il tecnico dell’Inter si racconterà a tutto tondo nel salotto di Fabio Fazio tra carriera e vita privata. Sarà l’occasione per tornare sul suo passato alla Juventus, sulla rottura improvvisa fino alla nuova esperienza sulla panchina dei rivali storici. Ma non solo: come vi abbiamo raccontato, Conte recentemente è stato minacciato con una busta con un proiettile. Un episodio choc che ha scosso il mondo dello sport, da Fazio potrebbe cogliere l’opportunità per parlare del fattaccio e lanciare un messaggio. Classico esempio di allenatore amato-odiato, come Josè Mourinho per intenderci, Conte è entrato subito nel cuore dei tifosi nerazzurri ed è pronto a giocarsi lo scudetto con la sua ex Juve: molto dipenderà dalle prossime partite, ma il leccese è pronto a tutto per fare lo sgambetto alla Vecchia Signora…

ANTONIO CONTE: “NON SONO UN LECCAC*LO”

Antonio Conte vanta un palmares invidiabile sia da calciatore (5 scudetti, 1 Coppa UEFA e 1 Champions League), sia da allenatore (3 scudetti, 1 Premier League e 2 Supercoppe italiane) ed il suo tratto distintivo è sicuramente il carattere. La passione che mette in campo trascina i calciatori ed i tifosi, diventando di fatto il 12° uomo in campo. E sicuramente non è uno che ha peli sulla lingua: «Sono uno spirito libero, non un leccac*lo», ha dichiarato in una recente intervista a L’Equipe. Un altro dei suoi punti di forza è l’ambizione, evidenziata in un altro passaggio della chiacchierata col quotidiano transalpino: «A inizio carriera mi ero imposto un grande obiettivo, fin da subito: allenare un club di alto livello entro 3-4 anni, altrimenti mi sarei fermato». Anche se sui social network si è dibattuto a lungo di un’altra dichiarazione di Conte, ovvero i consigli sessuali forniti ai suoi calciatori: «Durante la stagione i rapporti non devono durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile. Per cui sarebbe meglio mettersi sotto la propria partner».

