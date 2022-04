Antonio Demelas arrestato: abusi su minori/ Spunta movente delitto Marina Castangia?

Antonio Demelas arrestato per abusi su minore

Il recente arresto di Antonio Demelas, potrebbe avere qualcosa a che fare con la misteriosa scomparsa di Marina Castangia, la sua compagna della quale non si hanno più notizie dal 7 maggio dello scorso anno. Per la sparizione della parrucchiera 60enne originaria di Cabras, in provincia di Oristano e scomparsa da Mogorella era stato indagato proprio il compagno 69enne Antonio Demelas con l’accusa di omicidio volontario. Adesso arriva a carico dell’uomo l’arresto ma per un’altra pesantissima accusa: abusi su minori. I due casi potrebbero essere in qualche modo collegati? Se lo domandano la trasmissione Chi l’ha visto, che oggi approfondirà il giallo, ma anche gli inquirenti che avrebbero intravisto nell’ultima svolta anche il possibile movente utile a risolvere il giallo di Marina della quale tuttavia mancherebbe il corpo.

Gli inquirenti non credono che la donna sia viva ma in seguito all’arresto del compagno le due indagini si sono inevitabilmente intrecciate. Grazie alla seconda inchiesta che ha visto l’arresto del 69enne per i presunti abusi su una bambina, come scrive La Nuova Sardegna si sarebbe anche rafforzata l’ipotesi secondo la quale Marina Castangia potesse aver scoperto, o almeno sospettato qualcosa sugli abusi da parte del compagno.

Scomparsa di Marina Castangia c’entra con arresto dell’uomo?

Stando a quanto emerso dalle accuse a carico di Antonio Demelas, pare che l’uomo abbia abusato di una bambina, figlia di una famiglia con cui la coppia si frequentava spesso. Proprio la possibile scoperta da parte della compagna Marina Castangia potrebbe essere il movente che avrebbe spinto l’uomo ad uccidere la sessantenne, facendola sparire nel nulla.

Non si tratta di una vera e propria novità dal momento che a mettere sulla giusta strada ci aveva già pensato qualche tempo fa il fratello della vittima, Antonio Castangia, come rammenta lo stesso quotidiano. Quando i figli della donna ne denunciarono la scomparsa, il fratello ricordò che qualche mese prima aveva sentito Antonio litigare ferocemente con Marina. Era il 15 febbraio 2021 quando Antonio, ospite a Mogorella, sentì la sorella litigare animatamente con il compagno, rinfacciandogli le eccessive attenzioni nei confronti della bambina. Mancherebbe però ancora una ulteriore prova decisiva prima di poter giungere alla chiusura del cerchio, tra cui il ritrovamento del corpo della donna scomparsa. Nel frattempo Demelas ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.

