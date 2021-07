Antonio Di Bella/ “La Grande Opera? Amatissima all’estero, ma in Italia…”

Chi è Antonio Di Bella?

Antonio Di Bella, uno dei volti più noti tra quelli dei giornalisti e corrispondenti Rai, torna in tv per condurre insieme a Pippo Baudo l’appuntamento di Rai3 con la Grande Opera all’Arena di Verona. Si tratta di un ciclo di tre puntate che prende il via oggi, 27 luglio, con la messa in onda dello spettacolo tratto dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Si proseguirà il 3 agosto con i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, per concludere il 10 agosto con l’Aida di Giuseppe Verdi. Quest’ultima opera verrà trasmessa in concomitanza con l’anniversario del suo debutto in Arena, il 10 agosto 1913. Per tutti e tre gli eventi, Di Bella e Baudo avranno il compito di scortare il pubblico all’interno dell’Arena, presentandogli i meccanismi di scena oltre ad alcune curiosità abbastanza inedite.

Antonio Di Bella: “Così l’opera è sbarcata a Hollywood”

Rai3 ha il grande merito di dare spazio a questa iniziativa per certi versi ‘storica’: per la prima volta, infatti, i telespettatori potranno vivere l’esperienza dell’opera come se realmente fossero immersi nelle atmosfere dell’Arena di Verona. La speranza condivisa è che il pubblico apprezzi: “Tantissimi film americani”, ha sottolineato Di Bella, “usano arie d’opera e hanno l’opera nella loro pancia, cito la sigla iniziale di Toro scatenato di Martin Scorsese, che usa proprio l’intermezzo di Cavalleria rusticana, ma ci sono tanti esempi. Il morso nell’orecchio di Compare Turiddu viene inserito nel Padrino parte III”. “Quindi – prosegue – l’opera è presente a Hollywood e a Broadway, e noi non ce ne rendiamo conto da italiani”.

Antonio Di Bella conduce La Grande Opera all’Arena di Verona

La ‘lamentela’ di Antonio Di Bella riguarda il fatto che spettacoli di questo genere vengano di solito sottovalutati entro i confini nazionali. Il giornalista riporta la sua esperienza da corrispondente: “Vivendo in America si capisce ancora di più, per questo è imperante farla vedere ai giovani e a tutto il mondo, perché è anche occasione di attrazione turistica”. L’obiettivo di questo duo di conduttori colto e allo stesso tempo pop è proprio quello di avvicinare le persone alla lirica. Sia la Cavalleria rusticana che i Pagliacci sono state registrate il 25 giugno scorso. L’Aida, invece, è andata in scena il giorno successivo. Tutti quanti gli spettacoli verranno trasmessi nei prossimi giorni.

