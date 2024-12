Sono tre i figli che Gianni Morandi, uno dei cantanti più amati del panorama artistico italiano, ha messo al mondo. Si tratta di Marco, Marianna e Pietro, nati da due rapporti differenti. L’artista bolognese, infatti, è stato sposato con Laura Efrikian dal 1966 al 1979. Nel 1994, invece, il cantante ha sposato in seconde nozze Anna Dan, con la quale ha avuto un altro figlio, Pietro. In realtà i figli di Gianni Morandi sarebbero quattro: la sua prima figlia, nata dalla ex moglie, si chiamava Serena. Nata nel 1967, la bimba è vissuta solo poche ore: un dolore vivido nel cuore del cantante e della sua ex moglie, che però in parte è stato sopperito dalla nascita degli altri figli.

Ma chi sono i figli dell’artista bolognese e cosa fanno nella vita? I figli di Gianni Morandi e Laura Efrikian sono Marianna e Marco. Marianna è nata nel 1969 a Roma e ha seguito le orme del papà nel mondo dell’arte. Si è infatti diplomata all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nella Capitale per poi cominciare la sua carriera teatrale. Per nove anni, dal 1993 al 2002, è stata legata a Biagio Antonacci: insieme hanno avuto i figli Paolo e Giovanni, che lavorano a loro volta nel mondo della musica.

Marianna, Marco e Pietro: chi sono i figli di Gianni Morandi?

Chi sono i figli di Gianni Morandi? Il secondo si chiama Marco, nato nel 1974. Come il papà lavora nel mondo della musica. Dopo aver studiato violino, infatti, ha fondato una band prendendo anche parte a Sanremo. Ha poi recitato in alcuni film come attore. Dopo aver sposato Anna Dan, Gianni Morandi è diventato papà ancora una volta, di Pietro.

Anche il suo terzo figlio lavora nel mondo della musica: una grande passione in comune per tutta la famiglia. Pietro Morandi è infatti un rapper, chiamato “Tredici Pietro”. Il ragazzo ha pubblicato una serie di singoli e due album, ottenendo un buon riscontro tra il pubblico. Gianni Morandi è molto legato a tutti i suoi figli: ha un ottimo rapporto con tutti loro, nonostante i suoi figli più grandi siano certi che con loro sia stato più severo che con Pietro!

