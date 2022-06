Antonio e Maria, genitori Vladimir Luxuria/ “Mi sentivo responsabile di infelicità”

Antonio e Maria Michela Guadagno, genitori di Vladimir Luxuria: l’episodio che ha fatto soffrire Vladi

Antonio e Maria Michela Guadagno sono i genitori della celebre opinionista televisiva Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha raccontato in diverse occasioni le difficoltà incontrate da parte dei suoi genitori nell’accettare il suo cambiamento. La madre Maria Michela, secondo i racconti di Vladimir Luxuria, avrebbe sempre saputo di avere un’altra figlia intrappolata in un corpo che non le apparteneva. “La mamma lo sa sempre, anche se a volte una madre finge di non sapere”. Luxuria ha sofferto molto in passato, ricorda in particolar modo un episodio che la vide protagonista, a suo malgrado, assieme al padre. “Un giorno ero su una panchina, passò mio papà con un suo amico: l’uomo guardandomi disse: ‘Guarda quel ricch…”, mio padre allora girò lo sguardo e… quel ricch… ero io. Mi sono freddata”.

Vladimir Luxuria: “Mi sentivo responsabilità dell’infelicità dei miei genitori”

Sono davvero molte le ferite e le cicatrici che Vladimir Luxuria mostra ancora oggi. In un certo senso la nota opinionista si sente responsabile dei tanti litigi che, puntualmente, scoppiavano tra papà e mamma. “Mi sentivo responsabile dell’infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo, che mi avevano dato da mangiare e fatto crescere”. In una intervista rilasciata nel salotto di Serena Bortone, invece, Vladimir ha spiegato che “non volevo deludere i miei genitori, volevo cambiare in tutti i modi. Capivo che loro soffrivano, quando mio padre vedeva questo atteggiamento effemminato, lui non approvava – ha continuato Vladimir – e mia mamma temeva che mi potessero fare del male, era un istinto protettivo”.

