Antonio Gerardi/ “Elena Sofia Ricci? Una grande donna” (Vivi e lascia vivere)

Antonio Gerardi è tra i protagonisti di “Vivi e lascia vivere” la fiction Rai di successo con Elena Sofia Ricci trasmessa su Raiuno. “Sono davvero felice perchè la fiction Vivi e lascia vivere sta ottenendo un successo così grande e condivido questa mia grande gioia con la mia piccola grande tribù: la mia compagna che presto sposerò e i nostri adorati quattro figli”. Con queste parole l’attore commenta dalle pagine del settimanale DiPiù Tv il grandissimo successo della serie “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci e trasmessa in prima serata su Canale 5. L’attore, che nella fiction presta il volto a Renato, il marito traditore della protagonista Laura, parlando di Elena Sofia Ricci ha dichiarato: “lavorare con lei è stato coinvolgente. E’ una grande donna, oltre che una vera professionista, generosa e altruista. Sul set mi ha regalato tante emozioni e popolarità”. L’attore si è poi soffermato sui suoi esordi: “provengo dalla radio. Sono nato a Potenza e dopo il diploma di ragionare ho iniziato a muovere i primi passi nelle emittenti locali”. Alcuni Anni dopo sono arrivate le prime importanti risposte: “è Radio Kiss e così mi sono trasferito dalla Basilicata a Milano e poi a Roma per Rtl 102.5”.

Antonio Gerardi: l’incontro con Fabrizio Cattani

Il debutto in tv di Antonio Gerardi arriva con Le Iene come inviato prima del grande salto dietro la macchina da presa. In realtà Gerardi ha scoperto di poter fare l’attore in un maniera davvero particolare: “ero a Trastevere che cercavo di parcheggiare la mia auto quando un autista prepotente si è infilato nel parcheggio che stavo cercando di occupare. Ne è scaturita una lite, ma ho deciso di andarmene quando un tizio mi fa ‘perchè te ne vai? Hai ragione tu’. Così sono tornato indietro e ho iniziato a dire la mia come un fiume in piena”. Ecco la sorpresa: “alla fine questo signore mi rivela di essere il regista Fabrizio Cattani e mi dice ‘hai le carte giuste per fare l’attore. Voglio farti un provino’”.

Antonio Gerardi: “Micaela presto sarà mia moglie”

Quella lite è stato il la per la carriera di Antonio Gerardi che ha debuttato nel film “Il rabdomante” seguito da “Romanzo criminale” e “La nuova squadra”. Dall’anonimato al successo sul piccolo e grande schermo all’incontro con la donna della sua vita. “Micaela è una romana doc” ha raccontato l’attore – “un amore a prima vista. Dopo un anno abbiamo messo al mondo il nostro primo figlio Agostino e dopo sono arrivati Gian Maria e le gemelle Emma e Maria Vittoria”. Dopo undici anni d’amore e 4 figli l’attore non si è ancora sposato semplicemente per una questione di tempo: “negli ultimi dieci anni non mi sono mai fermato, sono io che porta il pane a casa, anche se abbiamo avuto modo di pensare a programmare la data”.



