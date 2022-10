Antonio Logli, si decide su revisione del processo/ Marito di Roberta Ragusa spera

Antonio Logli spera nella revisione del processo e si aggrappa alla speranza di lasciarsi alle spalle il carcere. Poche ore fa sarebbe stata fissata la data dell’udienza in cui si valuterà l’istanza avanzata dalla difesa del marito di Roberta Ragusa, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l’omicidio e la distruzione del cadavere della donna. Il team che lo assiste, riporta Chi l’ha visto?, sostiene la sussistenza di elementi capaci di ribaltare la sentenza che, nel 2019, pur in assenza del ritrovamento del corpo lo aveva condotto in prigione.

Loris Gozi, arrestato testimone caso Roberta Ragusa/ Ha aggredito alcuni poliziotti…

Antonio Logli, secondo la giustizia italiana, avrebbe ucciso la moglie nell’immediatezza della scomparsa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, e avrebbe agito per non farla più trovare. La donna, madre di due figli allora ancora minori, era sparita nel nulla dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa), e a inchiodare il marito aveva contribuito il racconto di un vicino, Loris Gozi, super testimone nel processo celebrato a suo carico e concluso in Cassazione con la conferma del verdetto emesso nel 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Secondo l’accusa, la colpevolezza di Antonio Logli sarebbe nitida nell’alveo della ricostruzione del delitto.

Roberta Ragusa, Antonio Logli verso la revisione?/ La nuova carta della difesa

Antonio Logli: fissata udienza su istanza revisione processo caso Roberta Ragusa

Dal carcere, Antonio Logli non ha mai smesso di dichiararsi innocente e continua a sperare nella revisione del processo che si era concluso con la condanna definitiva a suo carico nel 2019. 20 anni di carcere che l’uomo, accusato e ritenuto colpevole della scomparsa della moglie e della sua morte, con la conseguente distruzione del cadavere, ritiene frutto di un errore giudiziario. La sua difesa spinge perché gli venga accordata la revisione e, riporta Chi l’ha visto? in queste ore, ci sarebbe una data all’orizzonte in merito alla richiesta avanzata dai legali del detenuto.

Roberta Ragusa, caso potrebbe riaprirsi?/ Avv. Gentile “colpevolezza Logli attestata”

L’udienza per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza sarebbe stata fissata per il prossimo 5 dicembre. A decidere, riferisce la trasmissione di Federica Sciarelli, sarà la terza sezione penale della Corte d’Appello di Genova. Antonio Logli sta scontando la pena presso il carcere di Massa. Secondo la sua difesa ci sarebbero elementi concreti per percorrere la via dell’impugnazione della sentenza passata in giudicato e, tra questi, vi sarebbe una testimonianza potenzialemente capace di riscrivere la posizione del marito di Roberta Ragusa nella lettura degli eventi che avrebbero portato alla sparizione della donna. I figli di Antonio Logli e Roberta Ragusa, Daniele e Alessia, insieme alla nuova compagna dell’uomo, Sara Calzolaio (amante di Logli all’epoca della scomparsa della donna), da sempre sostengono l’innocenza di Antonio Logli nonostante l’esito giudiziario che lo ha portato al carcere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA