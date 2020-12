Antonio Magra, fidanzato Giusy Versace/ “Dobbiamo fare ancora un sacco di cose…”

Antonio Magra è il fidanzato storico di Giusy Versace che oggi, giovedì 3 dicembre, è ospite del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. Insieme da 13 anni, Giusy Versace e Antonio sono praticamente inseparabili. Esattamente come Giusy che, nel 2005, è stata vittima di un terribile incidente in seguito al quale ha perso entrambe le gambe, anche Antonio ha subito un incidente come la fidanzata. Una motozappa, infatti, gli ha tranciato una gamba mentre era nei campi con il padre. Da quel momento, Antonio si è dedicato all’atletica, una passione che oggi condivide con la fidanzata Giusy con cui si mostra spesso sui social. Nonostante stiano insieme da tantissimi anni, i due non hanno ancora deciso di coronare il loro amore con il matrimonio.

ANTONIO MAGRA, LA DEDICA ALLA FIDANZATA GIUSY VERSACE

Nessun matrimonio, per il momento, tra Antonio Magra e Giusy Versace. In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale qualche tempo fa, la Versace ha dichiarato: “Non è facile convincere un siciliano a lasciare la sua terra. Del matrimonio ne riparleremo più avanti”. Un amore che, però, dura da tantissimi anni e che rende felici entrambi. Lo scorso maggio, in occasione del compleanno di Giusy, su Instagram, Antonio ha pubblicato una tenera foto scrivendo una dolce dedica alla fidanzata. “Ancora dobbiamo fare un sacco di cose insieme”, scriveva Antonio. Tra Giusy Versace e il fidanzato l’amore cresce ogni giorno di più e chissà se, ai microfoni di Serena Bortone, si lascerà andare a nuovi dettagli sulla sua storia d’amore.





